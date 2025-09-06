خبرگزاری کار ایران
جایزه بهترین فیلم کلاسیک ونیز به «باشو غریبه کوچک» رسید
نسخه مرمت‌شده شده فیلم «باشو غریبه کوچک» جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، نسخه مرمت شده فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی امسال در بخش کلاسیک جشنواره ونیز به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه بهترین فیلم این بخش را کسب کرد.

 بخش کلاسیک جشنواره ونیز  امسال به نمایش جهانی نسخه‌های مرمت‌شده ۱۸ اثر ماندگار سینمایی از کشورهای مختلف می‌پردازد که در طول یک سال گذشته توسط آرشیوها، نهادهای فرهنگی و شرکت‌های تولید فیلم بازسازی شده‌اند.

فیلم «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی محصول ۱۹۸۶ که توسط استودیو روشنا با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرمت شده و توسط کمپانی فرانسوی «mk۲ Films» در جشنواره ونیز ارائه شد.

فیلم «باشو، غریبه کوچک» یکی از آثار ماندگار و مهم سینمای ایران است که به کارگردانی بهرام بیضایی ساخته شد.

