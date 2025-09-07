ماجرای شهیدی که دخترش روز بعد از شهادت به دنیا آمد

علی تک روستا کارگردان مستند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه یکی از مستندهایش که با موضوع ایران ساخته شده و امیدوار است در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت روی پرده برود گفت: نام این مستند «آلبوم‌های بی‌صدا» است، با توجه به شرایط خاص روزهای اول جنگ ۱۲ روزه تنها امکان تولید مستندهای گزارشی وجود داشت، اما یکی از دغدغه‌های من این بود تا بتوانم مستندی را تولید کنم که از منظری هنری به این شرایط بپردازد.

وی افزود: چند روز بعد یکی از دوستان قدیمی‌ام در حمله موشکی به شهادت رسید، باخبر شدم دخترش فردای شهادت به دنیا آمده با هماهنگی خانواده شهید، بلافاصله مراجعه کردم و حال و هوای آن روزها را به تصویر کشیدم؛ البته مستند از نگاه پسر بزرگ شهید که ۱۲ساله است و حالا مرد خانه شده، روایت می‌شود.

به گفته تک روستا مستند آلبوم‌های بی‌صدا در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و تهیه کننده و کارگردان و تصویربردار آن خودش بوده است.

تدوین را مهرداد خاکی انجام می‌دهد و نویسنده طاها امیری است.

تک روستا معتقد است جشنواره سینماحقیقت در سال‌های اخیر توانسته با مدیریت مناسب، بستر خوبی برای مستندسازان شهرستانی باشد و جشنواره را از پایتخت به سراسر کشور گسترش دهد که این نکته یکی از ویژگی‌های مهم دوره‌های اخیر جشنواره است.

این مستند ساز افزود: اما یکی از مشکلات این جشنواره‌ها مانند اکثر جشنواره‌های دنیا که می‌توان به آن اشاره کرد بی‌مهری به فیلم‌های مستقل است، که امید است در آینده این مشکلات مرتفع گردد.

صدور مجوز دغدغه جدی تولید فیلم در شرایط بحرانی است

کارگردان فیلم «آقا نعمت» در خصوص مشکلات تولید فیلم در شرایط جنگ ۱۲ روزه افزود: یکی از مهمترین چالش‌هایی که مستندسازان در شرایط بحرانی با آن روبرو هستندعدم هماهنگی‌ها و صدور مجوز رسمی برای تصویربرداری است.

وی گفت: البته بخشی از این وضعیت به وجود شرایط خاص بر می‌گردد برای مثال در روزی که فرماندهان نظامی در بالاترین سطح ترور شده‌اند و کشور در یک شوک به سر می‌برد انتظار برخی از هماهنگی‌ها دور از انصاف است اما متأسفانه برخی از این بی‌برنامگی‌ها با گذشت چند روز، همچنان ادامه پیدا می‌کند که به نظرم ارگان‌های نظامی باید برخی از مستندسازان قابل اعتماد را برای چنین شرایطی آماده داشته باشند.

تک روستا ادامه داد: یکی از مهمترین معظلات مستندسازان که بنده به عنوان یک مستندساز در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ام متاسفانه تخصیص بودجه ناکافی برای ساخت فیلم مستند است، هر چند در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از طرف برخی مراکز صورت گرفته اما این کافی نیست و همچنان مستندسازان در کنار ساخت فیلم، با ده‌ها مشکل اقتصادی روبرو هستند که در بعضی موارد حتی باعث تغییر حرفه خیلی از دوستان شده است. بودجه بسیار اندک و ناچیز فیلم مستند در برابر فیلم‌های داستانی می‌شود هم معضلی است.

کارگردان مستند «امید یک تالاب» افزود: با تمام تلاش‌هایی که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای معرفی و اکران آثار مستند دارد متأسفانه همچنان فیلم مستند بین مردم ناشناخته است و یکی از مهمترین بسترهای پخش فیلم‌های مستند، پخش تلویزیونی است که امید می‌رود با هماهنگی بین مراکز تولید و سازمان صدا و سیما و همچنین پخش مناسب آن‌ها در رسانه ملی، در آینده شاهد تغییر ذائقه مخاطب باشیم.

وی افزود: در چند سال اخیر یکی از مهمترین دغدغه‌های بنده در فیلم‌سازی ایجاد امید و انگیزه بوده است، با توجه به وجود برخی از مشکلات جامعه، به نظر بنده مستندسازان می‌توانند نقش مهمی در ایجاد امید در جامعه ایفا کنند، البته نه اینکه مستندساز به مشکلات و معضلات جامعه نپردازد بلکه در کنار به تصویر کشیدن این مشکلات، راهی هم برای عبور از این معضلات به مخاطب نشان دهد.

تک روستا تاکید کرد: حدود ۷ اثر بلند، نیمه بلند و کوتاه آماده پخش و ۳ فیلم در مرحله تولید دارم که برخی برای جشنواره ثبت نام شده و برخی هم آماده پخش از تلوزیون هستند. برخی از این مستندها در کشورهای ونزوئلا، لبنان، عراق و افغانستان تولید شده است.

انتهای پیام/