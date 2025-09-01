خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه و رخداد علمی ـ فرهنگی «بدن و فرهنگ» برگزار می‌شود
نمایشگاه و رویداد علمی ـ فرهنگی «بدن و فرهنگ» در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پژوهشکده مردم‌شناسی با همکاری کوشک باغ هنر و مراکز ملی و فرهنگی، نمایشگاه و رویداد علمی ـ فرهنگی «بدن و فرهنگ» را برگزار می‌کند.

این رویداد به مناسبت روز ملی مردم‌شناسی و زادروز دانشمند شهیر ایرانی و مردم شناس نخست، ابوریحان بیرونی، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در کوشک باغ هنر برگزار خواهد شد.

این برنامه با مشارکت کانون فرهنگی هنری دایا، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان، فرهنگسرای خانواده و انجمن انسان‌شناسی ایران برپا می‌شود و شامل سخنرانی‌های علمی، تقدیر از آثار برگزیده و برپایی نمایشگاه تخصصی خواهد بود.

نمایشگاه «بدن و فرهنگ» در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود. حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

