چهرههای ماندگار میراثفرهنگی ایران تجلیل شدند
در چهارمین آیین نکوداشت «چهرههای ماندگار میراثفرهنگی»، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و جمعی از مسئولان عالیرتبه فرهنگی و علمی کشور، از پیشکسوتان برجسته و نامآوران میراثفرهنگی ایران تجلیل شد؛ همچنین یاد و نام زندهیاد استاد محمود فرشچیان و مرحوم محمد مهریار پاس داشته شد.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، چهارمین دوره آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراثفرهنگی شامگاه سهشنبه ۴ شهریور در مجموعه فرهنگیـتاریخی سعدآباد، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مدیران، اندیشمندان و پیشکسوتان حوزه میراثفرهنگی برگزار شد.
در این آیین ملی، از شماری از چهرههای برجسته و اثرگذار عرصه میراثفرهنگی کشور تجلیل بهعمل آمد که از جمله آنها میتوان به سیفالله امینیان پیشکسوت میراثفرهنگی، اکبر تقیزادهاصل معمار و مرمتگر، پروین ثقهالاسلام موزهدار، ابراهیم حیدری باستانشناس و مرمتگر، حسین رایتیمقدم معمار و مرمتگر، محمدحسن طالبیان معمار و مرمتگر، مهناز گرجی مرمتگر آثار، حسن کریمیان باستانشناس و ناصر نوروززاده چگینی باستانشناس اشاره کرد.
همچنین در بخشی ویژه از این مراسم، یاد و خاطره دو تن از بزرگان درگذشته این حوزه، مرحوم محمد مهریار باستانشناس و مرمتگر و استاد نامآور نگارگری ایران، زندهیاد محمود فرشچیان، گرامی داشته شد.
در این بخش، لوح تقدیر یادبود استاد فرشچیان به نمایندگی، به خانم پروین فرشچیان برادرزاده آن هنرمند نامدار تقدیم شد.
آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراثفرهنگی فرصتی برای تجلیل از سرمایههای انسانی و فرهنگی کشور و الگوسازی برای نسلهای آینده است؛ اقدامی که نشان از اهمیت جایگاه میراثفرهنگی در هویت ملی و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد.