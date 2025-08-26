به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مریم جلالی در ادامه سفر خود به استان اصفهان و شهرستان لنجان و در نشست تخصصی صنایع‌دستی شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: عزم و اراده‌ای که در وجود فعالان و همکاران من در حوزه صنایع‌دستی در شهرستان لنجان وجود دارد زمینه‌ساز این است که ما بتوانیم صنایع‌دستی را به‌عنوان یک مزیت رقابتی و یک مزیت نسبی در شهرستان لنجان به آن توجه کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور ادامه داد: مهاجرپذیر بودن، تنوع اقلیم و اقوام و غیرت مردمان این سرزمین یک سرمایه بنیادین برای این شهرستان است.

او افزود: هنرمندان صنایع‌دستی ما می‌توانند در بخش‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند، چراکه اگر از اقتصاد، معیشت، رفاه و وفاق ملی صحبت می‌کنیم، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این دیار است که می‌تواند پاسخگوی همه این نیازها باشد. ما نیاز به یک وفاق، همگرایی و تشکل سازی در حوزه صنایع‌دستی داریم.

جلالی تصریح کرد: پیشنهاد من به غیرتمندان شهرستان لنجان این است که یک تشکل توسعه محور بر اساس هویت داشته باشیم تا بتوانیم حمایت‌های مبنادار بکنیم. حمایت‌های بدون مبنا باعث هدر رفت سرمایه می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: ۲ خانه صنایع‌دستی در شهرستان لنجان پیش بینی شده است، یکی حمام تاریخی این شهرستان و دیگری نگارخانه معین الکتاب که تبدیل به خانه صنایع‌دستی شوند و با این کار این دو مرکز تاریخی و فرهنگی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و جای دارد از شهردار زرین‌شهر به دلیل تلاش برای رونق و راه‌اندازی نگارخانه معین الکتاب در راستای آشتی هنر و مدیریت شهری تشکر و قدردانی کنم.

او تأکید کرد: در آستانه هفته دولت من این پیمان را می‌بندم که بر اساس شعار سال که برای من یک دستور است، موظفیم که مردم را در همه امور مشارکت دهیم و این به این معنی است که با این کار، از من به ما و از فرد به تشکل حرکت خواهیم کرد. همچنین تسهیلات مشاغل خانگی برای صنایع‌دستی در نظر گرفته‌شده است که از آقای فولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم که تشکلی توسعه محور با رویکرد تجاری‌سازی محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی منطقه با حضور اساتید، پیشکسوتان و فعالان این حوزه و به‌ویژه بانوان هنرمند این دیار تأسیس کنند.

