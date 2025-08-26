به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) صبح امروز سه‌شنبه چهارم شهریورماه در مجتمع فرهنگی هنری باغ زیبا برگزار شد.

نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ طی سخنانی ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: خوشحالم که یک بار دیگر دور هم جمع شدیم تا درباره عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و هم درباره مسیر آینده با هم گفتگو کنیم. از همه شما که در یک سال گذشته همراه ما بودید سپاسگزارم. هفته دولت را نیز به همه دولتمردان صدیق ایران تبریک گفته و یاد شهدای دولت را گرامی می‌داریم. امیدوارم خداوند در این مسیر ما را همراهی کند تا خدمتگزاران صدیقی برای اهالی فرهنگ و هنر باشیم. همچنین یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشته بخصوص یاد شهدای اصحاب رسانه و شهیده باقری را گرامی میداریم. در این جنگ اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خوش درخشیدند و در همبستگی ملی که ایجاد شد و روایتی که شما از جنگ داشتید در حوزه داخلی و بین الملل موفق و چشم گیر بود و دستمریزاد به همه شما می‌گوییم.

سپس سیدعباس صالحی وزیر ارشاد با حضار صحبت کرد.

او در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دولت، شهید رئیسی، شهید امیرعبدالهیان و شهدای جنگ دوازده روزه گفت: توفیقی است که برای بار دوم در کنار شما حضور دارم، چرا که این گفتگوها میتواند کمک کند به یک فضای روشنتر که مهمترین بخش اجتماعی کشورماست. به اعتبار حضور در هفته دولت، در ابتدا سعی میکنم چشم اندازی از عملکرد وزارت بیان کنم.

صالحی در خصوص تشریح عملکرد و فعالیت‌های وزارت ارشاد در یکسال فعالیت دولت وفاق ملی به بیان توضیحاتی پرداخت.

تلاش‌های ارشاد طی یک سال گذشته خالی از اشتباه نبوده است

او گفت: وزارت فرهنگ طی یکسال گذشته تلاش‌هایی داشته که نمی‌گوییم اشکالاتی در کار نبوده است. تغییراتی اجتماعی پدید آمده و متاسفانه به علل مختلف سرمایه حاکمیت در مرجع‌ها و گروه‌ها افول پیدا کرده که فرهنگ و رسانه هم در این بخش قرار دارد.

صالحی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱اتفاقاتی افتاد که ما با مقصر ماجرا کاری نداریم؛ اما به نظر باید تجدید نظرهایی صورت بگیرد چون این گروه‌های مرجع مهم هستند. در این یک سال اخیر تلاش‌هایی صورت گرفت و اقداماتمان حتما ناکافی بوده اما به نظر می‌رسد که می‌شود مسیر را رو به پیشرفت تلقی کرد. یکی از رویکردهای اصلی ما این بود که با گروه‌های مرجع که همان اصحاب فرهنگ و رسانه است، ارتباط داشته باشیم.

هنرمندان در جشنواره‌های پارسال حضور خوبی داشتند

صالحی در ادامه گفت: در رابطه با موارد مذکور دو شاهد داریم. یکی جشنواره‌های فجر ۱۴۰۳بود که بخش وسیعی از هنرمندان اگر نگوییم قهر از آن فاصله گرفته بودند و حضورها در سال گذشته فعال‌تر شد. خودتان به عنوان اهالی رسانه اگر به عقب بازگردید و به حافظه تاریخی‌تان رجوع کنید این مورد را حس می‌کنید. این امر به دلیل مسیر تعاملی وزارتخانه با اهالی فرهنگ و هنر شکل گرفت.

او ادامه داد: این موارد به وجود مسیری تعاملی برمی‌گردد، که باید در وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط آن صورت گیرد. شاهد دوم حماسه دوازده روزه است که اقشار وسیعی در آن و در انجام کارها، حضور یافتند و سهم عمده‌ای باید برای آن‌ها قائل شد. در همان حین جزوه‌ای منتشر شد که تا ابد ایران نام داشت و به این هنرمندان می‌پرداخت. نمی‌گویم همه آن، کار وزارت فرهنگ بود اما تعاملات وزارت فرهنگ در این حوزه جریان داشت.

وزیر فرهنگ اذعان کرد: در همین راستا، اولین جلسه در دولت و بعدی در وزارت فرهنگ برگزار شد و جلسه بعدی را هم برگزار کردیم؛ هنرمندان آمدند و حضور پر رنگی هم داشتند. ما رویکردمان در بحث تغییرات اجتماعی را ادامه می‌دهیم که یکی از آن موارد فرهنگ و رسانه است.

وزارت فرهنگ خانه دوم اهالی رسانه است

او تاکید کرد: وزارت فرهنگ باید خانه شما باشد. حتما فاصله وجود دارد اما مسیر را شروع کردیم و شواهدی را هم مطرح کردم. اینها نشان دهنده نتیجه گرفتن است و نشان می‌دهد که مسیر درست است.

صالحی با اشاره به کمبود زمان گفت: به اهم اتفاقات اشاره می‌کنم. ایران فقط تهران نیست و شهرستانها را باید مورد توجه جدی قرار دهیم. لیستی بلند بالا در این زمینه وجود دارد و در همین رابطه چند نکته را مطرح می‌کنم.

استان‌ها و شهرستان‌ها باید برای بودجه دریافتی گزارش دهند

سیدعباس صالحی گفت: هر معاونت و سازمان مکلف شده تا مشخص کند که برای هر استان چقدر بودجه تأمین میکند و این روال در شهرستان‌ها هم وجود دارد و آن‌ها باید در اینباره به استان‌ها گزارش دهند. در همین رابطه شورای استانی تشکیل شد که تا اواخر مهر شوراها در استان‌ها تشکیل می‌شود.

توضیحاتی درباره طرح احداث سینماها و کتابخانه‌های سیار

او ادامه داد: طرح احداث سینماها در شهرهای بالای صدهزار نفر مطرح شده است.

وزیر فرهنگ اذعان داشت: بحث کتابخانه‌های سیار در نهاد کتابخانه‌ها جدی شده است و ۱۶ کتابخانه داریم. زیر ساخت‌های استانی توجه بیشتری خواهد داشت در این یک سال ۲۴ کتابخانه و ۳ موسسه فرهنگی افتتاح شد و ۵ هنرستان زیبا در اوایل مهر افتتاح خواهند شد.

ما در صندوق اعتباری شرمنده هنرمندان هستیم

وی افزود: اقدام دوم بحث صندوق هنر و خدمات آن به هنرمندان است. واقعیت این است که ما شرمنده هنرمندان هستیم چرا که برخی هنوز در صندوق عضو نیستند و حجم خدماتش کم است. اما خدمات صندوق به ۱۰۰ هزار عضوش حدود ۵۰ هزار بیمه تکمیلی است و ماهانه ۱۰۰ میلیارد پرداخت بابت خدمات خود به هنرمندان دارد. ما راضی نیستیم و نقص‌هایی داریم اما تلاشمان این بوده است که میزان ریالی را بیشتر کنیم و پوشش را نیز افزایش دهیم. ۵ هزار نفر عضو صندوق هستند و ۴ هزار نفر به بیمه تامین اجتماعی معرفی شدند. یکی از تلاش‌های ما این است که عنوان بیمه فرهنگ و هنر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شد و هنرمندان شاخص خود را دارند و با این عنوان در رده‌های کاری خود تعریف می‌شوند.

برای ارائه تصویر واقعی از ایران تلاش کنیم

او ادامه داد: اقدام سومی که ما به دنبال آن هستیم؛ بحث تصویر ایران در فضای جهانی است. دشمنان ایران بعد از اتفاق و حمله دد منشانه بیشتر ماهیت خود را نشان دادند، تلاش آن‌ها انزوای ایران و نمایش تصویری غلط از ایران بود. ما باید تلاش کنیم تصویری واقعی از ایران ارائه دهیم. ما کارهای مختلفی را در این یک سال با این نگاه انجام دادیم. سامانه سازمان فرهنگ و ارتباطات که دماوند نام دارد ۹ هزار محتوای چند رسانه‌ای با ایران در آن وجود دارد. طرح از ایران بگو تا الان بیش از ۱۵۰ هزار نفر را میزبانی کرده که مخاطبان خود را در سطح جهان دارد و در این قسمت ما باید بتوانیم روایتگران غیررسمی بیشتری از ایران داشته باشیم. معاونت امور رسانه‌ای ما تلاش کرد تا رسانه‌های خارجی را جذب کند و در همین جنگ بیش از ۶۰ خبرنگار خارجی به ایران آمدند و تلاش شد تا آمدن این افراد به تصویر کشیدن درست از جنگ ۱۲ روزه را در پی داشت.

شفافیت در دولت دوازدهم جدی است

صالحی گفت: بحث شفافیت در دولت دوازدهم با استقبال از نگاه‌های انتقادی همراه بود، تا هم از بروز فساد جلوگیری شود و هم به ذی‌نفعان کمک شود. در این دوره، پس از یک وقفه، بارگذاری تمامی اسناد اداری، برنامه‌های مختلف، قراردادها و موارد مشابه از سر گرفته شده است. جشنواره‌ها نیز مکلف به بارگذاری اطلاعات خود شده‌اند و دامنه این اقدام نسبت به گذشته بسیار گسترده‌تر شده است.

بودجه امسال وزارت فرهنگ دردسترس عموم قرار می‌گیرد

وزیر ارشاد تأکید کرد: امسال، برنامه بودجه وزارت فرهنگ به‌صورت جزئی و دقیق در سامانه بارگذاری خواهد شد و به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این فرآیند شفاف‌سازی، خود را در معرض نقد قرار می‌دهیم، چراکه معتقدیم نقد، هدیه‌ای الهی است. قرار گرفتن در مسیر شفافیت، با خرد و فکر جمعی همراه می‌شود و فرصتی جدی برای پیشگیری از فساد فراهم می‌کند.

مصرف فرهنگی در سبد خانوار پایین است

او ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات در حال انجام، مربوط به حوزه موسیقی، سینما و تئاتر است؛ جایی که با دو مشکل اصلی اقتصادی مواجه هستیم. اول اینکه، مصرف فرهنگی در سبد خانوار به‌طور کلی پایین است و در سال‌های اخیر، این میزان به‌طور محسوسی کاهش یافته است. طبق اطلاعات مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲ به شکل عجیبی شاهد افت مصرف کالاهای فرهنگی بوده‌ایم. وقتی به حوزه‌هایی مانند کتاب، سینما و موسیقی می‌رسیم، این افول شدیدتر است. این کاهش، در شرایط تورمی کشور و با توجه به طبقه‌بندی نیازهای جامعه، کاملاً طبیعی است.

«فرهنگ کارت» اجرایی می‌شود

صالحی در ادامه صحبت‌هایش گفت: مشکل دوم در حوزه اقتصاد فرهنگ، کمبود نقدینگی و پایین بودن گردش مالی در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به دیگر حوزه‌ها، جریان پول در این بخش بسیار محدودتر است. در طرح «فرهنگ‌کارت» که هم‌اکنون در گام اول خود قرار دارد، تلاش شده بخشی از این مشکل کاهش یابد. برای این منظور، ۱۰۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده‌اند تا کارت اعتباری ۱۵ میلیون تومانی بدون سود دریافت کنند و بتوانند در حوزه فرهنگ خرید داشته باشند. این خرید شامل کتاب، موسیقی، تئاتر و سینما خواهد بود و بازپرداخت آن به‌صورت اقساط شش‌ماهه انجام می‌شود. این طرح با همکاری بانک ملت اجرا شده و امکان خرید اعتباری را در حوزه‌های فرهنگی فراهم می‌سازد.

صندوق همیار فرهنگ و هنر با مجوز بورس انجام خواهد شد

وزیر فرهنگ گفت: بحث صندوق همیار فرهنگ و هنر با مجوز بورس انجام خواهد شد و موسسه توسعه فرهنگ و هنر این کار را پیش برده است. این صندوق تامین منابع مالی صنایع خلاق را در بر میگیرد که شرکت‌ها و افراد حقیقی میتوانند سرمایه‌گذاری کنند و سود بانکی تضمین شده خواهد داشت و از طریق این پول برای صنایع خلاق فرصت فرهنگی فراهم خواهیم کرد. بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه فرهنگ در حوزه اقتصادی است و در بحث زیرساختی این مشکلات را تلاش می‌کنیم از این طریق برطرف کنیم تا شرکت‌ها و اشخاص حقیقی انجام دهیم.

ارائه شناسه آثار هنری اجرایی می‌شود

صالحی گفت: گام بعدی ما ارائه شناسه آثار هنری خواهد بود، چرا که آثار فرهنگی ما شناسه ندارند و ارزش اقتصادی روشنی هم ندارند. هنرمندان آثار نفیس خود را می‌توانند با این شناسه پیش ببرند و لایه‌های امنیتی این شناسه‌ها فراهم شده است. در هر شناسه گرایش اثر، نام هنرمند، ابعاد، تاریخ و مشخصات مالک تعیین شده است و وزارت خانه این ارزش‌گذاری را انجام میدهد تا بتواند حتی بعنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد که به ردیابی آثار هنری نیز کمک می‌کند.

او اشاره کرد: چند رویداد مهم نیز رخ داده و یا پیش رو داریم که اتفاقات خوبی هستند. فلوشیب کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب امسال برگزار شد، ۲۹ ناشر از ۲۴ کشور آمدند و ۱۶۴ قرارداد امضا شد. کاری که شروع شد و کتاب ایران در فضای جهانی فرصت حضور یافت که از نظر فرهنگی و هنری برای ما اهمیت دارد و فرصت‌های ما در حوزه کودک و نوجوان خیلی بیشتر است. این زمینه‌ای برای آغاز اتفاقات خوب بیشتر است. کار خوب دیگری که انجام شد در موزه هنرهای معاصر است که گنجینه با افتخاری است اما مغفول مانده بود و کمتر کسی درباره آن می‌دانست. دو نمایشگاه پیکاسو در تهران را داشتیم که جمع قابل توجهی از مخاطبان را با موزه‌ها آشتی داد و ما شاهد صف بستن جلوی درب موزه‌ها بودیم و دیگری نمایشگاه آثار زنان بود که بسیار قابل اعتناست و موزه هنرهای معاصر پوست اندازی کرد.

حوزه فرهنگ و هنر یعنی مسئولیت اجتماعی

وزیر فرهنگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: ما در حوزه فرهنگ و هنر، مسئولیت اجتماعی داریم؛ مسئولیتی که لازم است از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌ها نیز به‌صورت واقعی انجام شود، نه نمایشی و رانتی. همایشی که در شرف برگزاری است و برای آن جایزه ملی در نظر گرفته‌ایم، با هدف شناسایی دقیق شرکت‌ها و معرفی آن‌ها به مخاطبان برگزار می‌شود. شرکت‌ها و مؤسساتی که به‌درستی در این حوزه فعالیت می‌کنند، شناسایی و پیش‌قراولان آن تکریم خواهند شد تا زمینه رقابت فراهم شود.

برگزاری یک رویداد با موضوع بازی‌های مقاومتی

او اضافه کرد: رویداد دیگری نیز در پایان شهریور برگزار خواهد شد که مربوط به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. ایده این رویداد در حوزه بازی‌های مقاومتی شکل گرفته؛ به‌ویژه با توجه به فعالیت‌هایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه انجام شد، این نگاه پدید آمد تا با جدیت بیشتری به این حوزه توجه شود.

صالحی ادامه داد: رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود با واژه‌سازی سپر پولادین اتحاد مقدس شعار ندادند بلکه امروز یک رویکرد وجودی است و همه ما ایرانیان در کنار هم، باید تلاش کنیم برای ناکام گذاشتن طمع بیگانگان؛ کسانی که دراین مدت بی‌تردید میخواستند چیزی از ایران نباشد و در این زمینه با مقاومت ملت و دفاع نظامی خوب ناکام ماندند. ضربه زدند و لطماتی وارد کردند و عزیزانی شهید شدند اما رویاهای آن‌ها بالا بود و در دشمنان ناکام ماندند.

سیدعباس صالحی در پایان گفت: امیدواریم در زیر چتر این سپر پولادین اتحاد مقدس برای ایران کار کنیم و گام برداریم. امیدوارم جلسه ما نیز در این راستا باشد.

انتهای پیام/