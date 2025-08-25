به گزارش ایلنا، دبیرخانه جایزه مهرگان فهرست 14 کتاب علمی-زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم را اعلام کرد. این آثار از میان 172 عنوان کتاب چاپ اول سال‌های1400 و 1401 انتخاب و نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

به گزارش دبیرخانه در بخش انتخاب بهترین تشکل‌های مردم‌نهادِ زیست‌محیطی (NGOها) عملکرد 112 تشکل از سراسر ایران بررسی شده و بازدیدهای میدانی از سوی دبیرخانه و داوران جایزه مهرگان انجام شده است. در این بازدیدها شیوه کار تشکل‌ها و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در جوامع محلی ارزیابی شده است و در نهایت 14 تشکل به فهرست ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم راه یافته‌اند.

در میان کتاب‌های نامزد دریافت جایزه مهرگان علمِ این دوره کتاب‌های مهم و ارزشمندی وجود دارد؛ اما هنوز پدید آوردن کتاب‌های

علمی-زیست‌محیطی که برای آگاهی عموم مردم نوشته شده باشد به اندازه کافی رواج نیافته است. دبیرخانه جایزه مهرگان علم از بدو فعالیت تا کنون انتخاب و معرفی کتاب‌هایی با مفهوم ”علم برای همه“ را مهم و ضروری دانسته و انتظار دارد نویسندگان و ناشران ایرانی تولید و انتشار این گونه آثار که مخاطبان پرشماری دارد را سرلوحه کار خود قرار دهند.

داوری دوره‌های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان علم را هفت نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران محیط زیست ایران متشکل از: هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور، بهرام معلمی، نصرت‌الله صفائیان و مریم شهبازی در مدت نوزده ماه بر عهده داشتند.

علیرضا زرگر بنیان‌گذار جایزه مهرگان تمامی 112 تشکلی که در این دوره جایزه عملکرد آن‌ها بررسی شده را شایسته احترام و قدردانی می‌داند. حتی تشکل‌هایی که به دلایلی همچون فراهم نبودن بستر کار، محدودیت امکانات و شرایط نامناسب فعالیت کمتری داشته‌اند و در فهرست تشکل‌های منتخب قرار نگرفته‌اند. بسیاری از این تشکل‌ها در دوردست‌ترین و محروم‌ترین مناطق ایران در شرایط بسیار سخت فعالیت می‌کنند و نقش مؤثر و سازنده‌ای در حفاظت از محیط زیست و ترویج آموزه‌های زیست‌محیطی در میان جوامع محلی دارند. بنابراین انتخاب این 14 تشکل زیست‌محیطی به معنای نادیده گرفتن تلاش ارزشمند دیگر تشکل‌ها نیست.

وی افزود:«از اولین بیانیه هیأت داوران جایزه مهرگان علم در سال 1379 تا کنون، داوران آگاه و دلسوز جایزه مهرگان علم بارها بر گره‌گشایی از مشکلات زیست‌محیطی و رفع مخاطرات ناشی از سوءمدیریت‌ها و ندانم‌کاری‌ها تأکید کرده‌اند. بحران‌های فراگیری که امروز در موضوعاتی چون آب، آلاینده‌ها، فرونشست زمین و ... نمود پیدا کرده است، نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته در میان مسؤولان گوش شنوایی برای شنیدن هشدار متخصصان محیط زیست و توجه به توصیه‌های علمی آنان وجود نداشته است.»



وبگاه جایزه مهرگان: mehreganprize.com

پست الکترونیک: mehreganprize@gmail.com

تلگرام دبیرخانه: https://t.me/mehreganprize

کانال فارسی: https://t.me/mehreganprize_fa

کانال انگلیسی: https://t.me/mehreganprize_eng

شماره همراه (شبکه‌های اجتماعی): 989309127217+

نشانی: تهران، اداره پست تجریش، صندوق پستی 555-19615

دبیرخانه جایزه مهرگان

۳ شهریورماه ۱۴۰۴

