آیین بزرگداشت محمود فرشچیان در تالار وحدت برگزار شد/هنر نزد ایرانیان است و بس!

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین بزرگداشت هنرمند پیشکسوت، زنده‌یاد محمود فرشچیان (نگارگر و نقاش) عصر امروز دوشنبه سوم شهریورماه در تالار وحدت برگزار شد.

سیدعباس صالحی وزیر ارشاد، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت دوازدهم، نادره رضایی معاون هنری وزارت فرهنگ، علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر، احمد مسجدجامعی، حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنرمندان و چهره‌های هنری و فرهنگی چون جهانبخش سلطانی، حسام‌الدین سراج، حسین عصمتی، آتش تقی‌پور، اسماعیل خلج، سهیل محمودی، ایرج حسابی فرزند پروفسور حسابی و خانواده زنده‌یاد فرشچیان در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای برنامه پس از تلاوت آیاتی چند از کتاب آسمانی قرآن و پخش و هم‌خوانی سرود ملی کشورمان ویدئویی از صحبت‌های محمود فرشچیان پخش شد.

در ادامه، بهمن نامور مطلق رئیس پیشین فرهنگستان هنر و دانشگاه استاد فرشچیان روی صحنه رفت.

چندصدسال بعد چون فرشچیان ظهور خواهد کرد

او با بیان اینکه انسان موجودی مفهوم‌ساز است گفت: او در مواجهه با شگفتی برای مفهوم سازی تلاش می‌کند و ما با پدیده‌ای شگفت چون آقای فرشچیان مواجهیم.

او افزود: باید چند صد سال بگذرد تا کسی مثل ایشان ظهور کند.

نامور مطلق بیان کرد: هنر ایشان را می‌توان در جامعه ساری و جاری کرد و آثارش را خاص و عام درک می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: تحقق آرزوهای بزرگانی چون فرشچیان، بهترین بزرگداشت برای آنهاست.

پس از نامور مطلق حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پشت تریبون رفت.

او گفته‌های خود را اینگونه آغاز کرد: فرشچیان نابغه ای بود که فقدانش ضایعه بزرگی است. سالها زمان لازم است تا هنرمندی چون او بیاید.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: پیوند خلقت و حکمت عمیق است و آن را در آثاری چون «ضامن آهو»، می‌بینیم. لذا او را باید با چشم دل دید.

آثار فرشچیان با چشم دل دیدنی است

خسروپناه با تاکید بر اینکه آثار فرشچیان را نباید با چشم سر دید بلکه باید با چشم دل دید، هنر مرحوم فرشچیان را یک سنت زنده و پویا دانست.

وی گفت: هنر استاد فرشچیان، میراث راهبردی الگوی فرهنگ است؛ میراث او یک نقشه راه عملیاتی برای ما است. ما نباید تنها به آثار ایشان بنازیم، بلکه باید از آثار او در حکمرانی بهره ببریم. «نهادسازی از یک مکتب»، «هنرمند به مثابه سرمایه ملی» و «هنر اصیل به مثابه سفیر فرهنگی» نیز از میراث راهبردی هنر اوست. هنر او زبان مشترک همه ایرانیان با سلایق مختلف بود و این موضوع، وظیفه ماست که از آن بهره بگیریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: تأسیس نهضت جهانی‌سازی حکمت هنر ایرانی اسلامی از جمله اقداماتی است که ما وظیفه داریم به سرانجام برسانیم. الگوی حکمرانی فرشچیان و روح الگوهای استاد باید تکثیر شود.

در ادامه سهیل محمودی روی صحنه رفت و به دکلمه شعری پرداخت. طاها بهبهانی نقاش پیشکسوت، پریسا شادقزوینی نقاش و تصویرگر و محمدحسین حلیمی هنرمند نقاش پیشکسوت و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، افراد دیگری بودند که روی صحنه رفتند و درباره مرحوم فرشچیان صحبت کردند.

حسین علیشاپور نیز به یاد هنرمند درگذشته، با همراهی سه‌تار، خواند.

فرشچیان با شاگردی کردن، فرشچیان شد



احمد مسجدجامعی قائم‌مقام رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدحسین حلیمی عضو پیوسته فرهنگستان هنر و زبان فارسی، افراد دیگری بودند که در این مراسم سخنرانی کردند.



احمد مسجدجامعی گفت: در اصفهان می‌گویند نی آقای کسایی، تار جلیل شهناز؛ در واقع محمود فرشچیان، محصول این جامعه فرهنگی‌است؛ نه جامعه نخبگان قراردادی، نه جامعه نخبگان گلخانه‌ای.



او افزود : امکان ندارد از این کارگاه‌های نخبه‌پروری، نخبه بیرون بیاید! تمام راه‌هایی که در این زمینه مطرح شد، بروکراسی‌هایی است که مانع علم و هنر در این کشور می‌شود. باید به جامعه هنری احترام گذاشت و اتکا کرد. مگر آقای فرشچیان محصول چه کارگاهی بود؟ کارگاهی که ایشان می‌رفت و به قول خودش شاگردی می‌کرد، مگر مدرک دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌داد؟ مگر هیچ نهاد دولتی از آن حمایت می‌کرد؟ یا مگر برای اینکه آنجا مشغول شود، گزینش می‌کرد؟

تمدن را نمی‌توان از مفاخر جدا دانست

سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مراسم حضور داشت و با حضار صحبت کرد.

او گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه برایم جذاب بود تعلق خاطر استاد به کشورمان ایران بود. ایشان خارج از ایران زندگی می‌کرد اما همیشه ایرانی بود تعلق خاطرشان به آداب و عرف مردم ایران در آثارش دیده می‌شود.

وزیر علوم بیان کرد: ایرانی‌ها با هنر زندگی کرده‌اند و نگارگری، خوشنویسی، تذهیب و موسیقی ایرانی هنرهای شناخته شده ما هستند.

او تاکید کرد: تمدن را نمی‌توان از مفاخر جدا دانست و باید بگویم فرشچیان از مفاخر ایرانی است. به هنر بیش از گذشته نیاز داریم و هنر این قدرت را دارد که به ما معنا بخشد و آرامش ایجاد کند.

در پایان مراسم محمدرضا فرشچیان، برادرزاده محمود فرشچیان از حضار قدردانی کرد.

او گفت: استاد محمود فرشچیان برای همه زیبایی آفرید و این زیبایی را به همگان هدیه کرد. او در روح خویش، این زیبایی‌ها را تجسم می‌بخشید. من به‌راستی احساس کردم که چگونه یک انسان می‌تواند با سرمایه عشق و محبت، جایگاهی ویژه در قلب‌های دیگران بیابد. دوستان گفتند استاد ایرانی بود، اما من می‌گویم او پیش از هر چیز انسان بود و سپس ایرانی.

وی بیان کرد: استاد چهل‌وپنج سال در آمریکا زیست، اما هرگز پاسپورت آمریکایی نگرفت؛ تنها یک پاسپورت داشت و آن پاسپورت ایرانی‌اش بود. در روز وداع، هنگامی که پیکر مبارکش را می‌بردیم، برخی در جست‌وجوی پاسپورت دیگری بودند، اما در کنار او تنها پاسپورت ایرانی و شناسنامه ایرانی‌اش یافت شد.

در پایان مراسم بزرگداشت محمود فرشچیان اعلام شد؛ موزه استاد فرشچیان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، از فردا سه شنبه ۴ شهریور ماه، بازگشایی می‌شود و علاقمندان می‌توانند به تماشای آثار این هنرمند فقید بنشینند.

