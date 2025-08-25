جشنواره موسیقی نواحی بانوان ایران برگزار میشود
پنجمین دوره جشنواره موسیقی کیش به اجرای بانوان فعال در عرصه موسیقی نواحی اختصاص دارد.
به گزارش ایلنا، جشنواره موسیقی کیش در حالی آبان ماه امسال برگزار خواهد که پنجمین دوره آن به اجرای بانوان فعال در عرصه موسیقی نواحی اختصاص پیدا کرده است.
حمید هادی (دبیر هنری پنجمین جشنواره موسیقی کیش) درباره این رویداد به خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی موسیقی ایران گفت: باتوجه به ماهیت و سیاستهای منطقه آزاد کیش در بخش جشنوارهها و رویدادهای هنری، بنا شد تا امسال به بانوان موسیقی نواحی ایران پرداخته شود.
وی در ادامه افزود: محوریت بانوان در این دوره از جشنواره موسیقی کیش به پیشنهاد شواری سیاستگذاری جشنواره و همچنین با حمایت و همکاری خانه موسیقی، انجمن موسیقی و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده است.
دبیر هنری این جشنواره همچنین عنوان کرد: هر یک از چهار دوره قبلی جشنواره موسیقی کیش موضوعی خاص داشته است؛ دوره اول این جشنواره با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه گروه نوازی، دومین دوره با موضوع موسیقی جنوب از کشورهای حوزه خلیج فارس، سومین دوره با محوریت موسیقی و حرکات آیینی، و دوره چهارم با موضوع موسیقی هرمزگان برگزار شده است.
هادی در مورد جزئیات این جشنواره گفت: اجراهای این جشنواره در بخشهایسازی تدارک دیده شده و هیچ محدودیتی در ترکیبهایسازی وجود ندارد. این جشنواره با رعایت اصول، شرایط و ضوابط قانونی برگزار خواهد شد و اجراها با معیار و حساسیتها در سرزمین اصلی باید همراه باشد.
وی همچنین عنوان کرد: در نهایت از یک بانوی پیشکسوت موسیقی نواحی کشورمان و همچنین از یک بانو محقق در موسیقی نواحی در اختتامیه تقدیر خواهد شد.
دبیر هنری پنجمین جشنواره موسیقی کیش افزود: این جشنواره از ۲۰ آبان که مصادف با روز کیش است، در رویدادهای باز این منطقه برگزار میشود. همچنین در جریان برگزاری فستیوال موسیقی بانوان نواحی ایران، کنسرت ویژه بانوان نیز برگزار خواهد شد.
وی در مورد برخی مشکلات پیش روی جشنواره نیز افزود: هر ساله با وجود مشکلات فراوان از جمله ایاب و ذهاب موزیسینهای بخش بین الملل روبرو هستیم؛ اما این مورد هم در فراخوان گنجانده شده تا در صورت وجود اسپانسر و تامین هزینههای ترانسفر و دستمزدها، علاقهمندانی از کشورهای حوزه خلیج فارس، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان نیز در جشنواره امسال شرکت کنند.
هادی همچنین گفت: بخش داوری جشنواره نیز عملا برعهده منتخب اعضای شورای سیاستگذاری خواهد بود و نشست خبری این جشنواره نیز همراه با رونمایی پوستر، در هفته آینده در کیش برگزار خواهد شد.