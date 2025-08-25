خبرگزاری کار ایران
کتاب «سوگ سودابه» منتشر شد

کتاب «سوگ سودابه» منتشر شد
مجموعه‌داستان «سوگ سودابه» نوشته امیرحسین مصلی منتشر شد. این کتاب شامل سیزده داستان کوتاه است درباره چالش‌های اخلاقی و روانی انسان معاصر در مواجهه با دیگری که از سوی انتشارات گیوا راهی بازار کتاب شده است.

به گزارش ایلنا، «سوگ سودابه» سومین اثر این نویسنده و روزنامه‌نگار است که پیش‌تر کتاب «و این حرمان مانایی ندارد» و نمایشنامه «اقامت اجباری» از او منتشر شده بود. طراحی جلد این کتاب را نرگس موسوی انجام داده است که با تیراژ هزار نسخه و قیمت ۱۶۹ هزار تومان به چاپ رسیده است.

داستان‌های این مجموعه در بستری سیاسی‌اجتماعی ایران شکل گرفته‌اند و با رویکردی انتقادی، تجربه‌های فردی و جمعی را بازتاب می‌دهند؛ روایت‌هایی که میان واقعیت روزمره و لایه‌های پنهان شخصیت‌ها در نوسان‌اند و مخاطب را با ساختارشکنی در فرم قصه‌گویی، درگیر موقعیت‌های وجودی انسان می‌کند.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

«چطور ممکن است اتفاقی در جهان داستان بیفتد و من از آن بی‌خبر بمانم؟ شک ندارم دست ساختارشکنان در کار است. از همان روز نخست هم با دانای کل بودنم مشکل داشتند. احترام به شعور مخاطب بهانه است؛ آن‌ها به مطلق‌بودنم حسادت می‌کنند!»

انتهای پیام/
