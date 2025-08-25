به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واحد فن‌آور افرامانا، در دومین نشست باشگاه کتاب‌خوانی عنوان که با حضور نویسنده‌ی اثر ساعت ۱۸روز ششم شهریوماهِ هزاروچهارصدوچهار برگزار می‌شود، مسعود توکلی (نویسنده، منتقد و پژوهش‌گر سینما و تئاتر)، سعیدرضا خوش‌شانس (منتقد، نمایش‌نامه‌نویس و مدرس تئاتر) با میزبانی صابر مخبری (فعال و منتقد هنری) نمایش‌نامه‌ی آتمَن را بررسی می‌کنند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: بهزاد صدیقی نسخه¬‌ی اولیه‌ی نمایش¬نامه‌ی آتمَن را با اقتباسی از داستان فرنی نوشته¬‌ی جروم دیوید سالینجر، نویسنده‌ی آمریکایی در چهار صحنه و با چهار شخصیت در سال ۱۳۷۸ نوشته و سال ۱۳۹۴ آن را بازنویسی کرده است. این نمایش‌نامه برشی از زندگی سارا و رامین را با توجه عرفان مدرن و اتفاقات پیرامونی آن‌ها در دوران دانشجویی تصویر و روایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، نمایش‌نامه‌ی آتمَن در سال هزاروچهارصدویک، توسط نشر عنوان در قطع پالتویی به قیمت ۹۰ هزارتومان به بازار نشر راه یافت و نخستین چاپ آن پیش از این نیز توسط نشر بوتیمار در سال هزاروسی‌صدونودپنج منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته بود و چند منتقد نیز نقدهای مکتوبی بر آن نوشته و منتشر کرده بودند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند در تاریخ یادشده به کافه زومار به نشانی خیابان انقلاب، خیابان رازی، کوچه‌ی بن‌بست ساحل مراجعه کنند.

لازم به یادآوری است باشگاه کتاب‌خوانی نشر عنوان که از تابستان سال جاری با هدف هم‌سخنی با نویسندگان و مترجمان و نگاه کارشناسانه به آثار منتشرشده‌ی تئاتر، سینما و ادبیات این مؤسسه‌ی انتشاراتی آغاز به کار کرده، در نخستین پنج‌شنبه‌ی هر ماه سلسله نشست‌های نقدوبررسی کتاب‌های تئاتر و سینمایی خود را برگزار می‌کند.

انتهای پیام/