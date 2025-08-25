به گزارش ایلنا، این انیمیشن روایتگر ادامه ماجراهای شخصیت افسانه‌ای نه‌ژا است.

در داستان این قسمت، پس از وقوع فاجعه‌ای سهمگین، روح‌های نه‌ژا و آئوبینگ نجات می‌یابند اما جسم آن‌ها در حال نابودی است. در این شرایط، تای یی ژن رن برای تغییر سرنوشت آن‌ها به سراغ نیلوفر افسانه‌ای هفت رنگ می‌رود تا جسمی تازه برایشان بسازد.

تهیه‌کنندگی این اثر را ونژانگ لیو و آهنگسازی آن را راک چن برعهده دارد؛ آهنگسازی که پیش‌تر در آثار شاخصی چون زمین سرگردان، جنگجویان افسانه‌ای و شاه آواتار نیز حضور داشته است.

نسخه دوبله فارسی این انیمیشن با مدیریت دوبلاژ آیدین الماسیان، ترجمه سعیدرضا منصوری و صداپردازی رضا سلطانی منتشر شده است. از جمله صداپیشگانی که در دوبله این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند می‌توان به راضیه فهیمی، علیرضا وارسته، عرفان هنربخش، ناصر محمدی، فرهاد اتقیایی، آیدین الماسیان، عباس چهاردهی، آرزو شیخی، سامان مظلومی، محمدرضا صولتی، مسعود تقی‌پور، علی ضمیری، ادریس صفردخت، مینا مومنی، کسرا نیک‌آذر، روژینا ظهوری، پرنیان شادکام، بابک بهراد و رضا جعفرپور اشاره کرد.

