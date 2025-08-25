خبرگزاری کار ایران
فیلم کوتاه «تماس یک فرشته» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «تماس یک فرشته» به کارگردانی محمد زارع و نویسندگی حنیف منتظر قائم با پایان مراحل تدوین و رونمایی از پوستر رسمی، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «تماس یک فرشته» به کارگردانی محمد زارع و نویسندگی حنیف منتظر قائم پس از طی مراحل تدوین آماده نمایش شد. این اثر که با تهیه‌کنندگی مجموعه پلاتو هنر تولید شده است، به‌زودی در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی حضور خواهد یافت.

هم‌زمان با پایان تدوین، پوستر رسمی فیلم با طراحی صادق منصورخاکی نیز رونمایی شد.

«تماس یک فرشته» داستان زندگی دختری جوان است که در مسیر پرچالش زندگی شخصی خود با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شود و در واپسین لحظات عمرش اتفاقاتی رقم می‌خورد. در این فیلم، لیلا احمدی در نخستین تجربه بازیگری‌اش، به عنوان نقش اصلی حضور دارد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از: نورا رحمن‌پور (بازیگر کودک)، علی جدیدی (بازی‌گردان)، نریمان ماهد (دستیار کارگردان)، علی راهداری (مدیر فیلم‌برداری)، عاطفه رضایی (طراح گریم)، علیرضا بوربور (صدابردار)، علی فراهانی (دستیار صدا)، ریحانه زمزم (طراح صحنه)، محمد عسگری (نورپردازی)، علی خیری و امین نوذری (دستیاران تصویر)، صادق منصورخاکی (طراح گرافیک و عکاس)، نرگس ذکایی (منشی صحنه و روابط عمومی).

