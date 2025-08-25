معرفی فیلمهای سینمایی تلویزیون در اولین هفته شهریور
در اولین هفته از شهریور ماه چندین فیلم سینمایی از شبکههای تهران و افق روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما؛ فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «مرد آزاد»، «مرد مورچهای و زنبورک»، «سریع و خشن ۹»، «جاسوس نامرئی»، «آلفا»، «تیر باران»، «آسمان غرب»، «بازمانده» و «پالایشگاه»؛ از دوشنبه ۳ شهریور ماه تا جمعه ۷ شهریور ماه از شبکههای تهران و افق پخش میشوند.
**** شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «مرد آزاد» به کارگردانی «شاون لوی»، دوشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی جودی کومر و رایان رینولدز خواهیم دید: گای در یک بازی کامپیوتری زندگی میکند و بر اساس کدی که برایش تعریف شده شخصیتش طراحی شده و در واقع یک شخصیت فرعی از یک بازی کامپیوتری است. طی یک جابجایی که در کدهای برنامه ایجاد شده است دست به کارهایی میزند که برای شخصیت اصلی بازی تعریف شده است و همین باعث تغییراتی در بازی شده است که تعجب شرکت برنامه ساز را برانگیخته است. طراحان برنامه ملی و کیز متوجه میشوند که شخصی از این برنامه کپی برداری کرده است. آنها متوجه تغییرات گای و شباهت حرکاتش با شخصیت برنامه خودشان میشوند و…
**************************************************
فیلم سینمایی «مرد مورچهای و زنبورک» به کارگردانی «پیتون رید»، سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی پل رود، اوانجلی لی لی، مایکل داگلاس، جاناتان میجرز و کاترین نیوتون خواهیم دید: اسکات لانگ و دخترش کیسی و همسرش و والدین همسرش بعد از قراری که در رستوران دارند و با هم غذا میخورند. آنها در خانه دور یک دستگاه جمع میشوند که ادعا دارند که دستگاه عجیبی است و انسان را میتواند به دنیای کوانتومی ببرد. مادر همسر اسکات با دست محکم روی دستگاه میزند. دستگاه ابتدا انگار از کار میافتد ولی بعد به کار افتاده و تک تک انها را به درون خود که یک دنیای کوانتومی عجیب است میکشد و…
**************************************************
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۹» به کارگردانی «جاستین لین»، چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی وین دیزل، میشل رودریگز و جوردانا بروستر آمده است: دومینیک تورنتنو با همسرش لتی و پسرش رایان در گوشهای دنج به دور از ماموریتهایی که معمولا به عهده داشتند زندگی میکنند، که دوستان سابقشان رومان و تچ و رمزی به سراغشان میآیند و تصویری از آقای نوبادی نشان میدهند که میگوید که یک محموله بسیار مهم دارد و کسانی به او حمله کرده اند. آنها تصمیمی میگیرند که این محموله مهم را که یک فناوری است و به شکل دو نیم کره است و میتواند کل دنیا را تحت تاثیر قرار دهد به دست بیاورند تا به دست نااهل نیفتد. آنها میدانند که جیک برادر دومینیک به دنبال این فناوری است و یکی از نیم کرهها را به دست آورده است. آنها با جیک و گروهش مبارزه میکنند ولی…
**************************************************
فیلم سینمایی «جاسوس نامرئی» به کارگردانی «جاز بون»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم با بازی لوئیس کو، نیک چیونگ و فرانسیس نگ؛ درباره تسای و آردی دو پسر بچه بازیگوش و باهوش است که یک روز توسط افراد ناشناسی ربوده میشوند. تسای از دست ربایندگان فرار کند ولی برمی گردد که آردی را نجات دهد که او را هل میدهند و کمرش به سنگ تیزی روی زمین برخورد میکند و به شدت زخمی میشود. ربایندگان موفق میشوند تسای زخمی را نیز با خود ببرند. سالها بعد آردی در اداره پلیس ویژه هنگ کنگ با نام چینگ تو کار میکند. او و چنگ که همان تسای است، هر دو توسط مربیشان یپ برای کار پلیسی آموزش دیدهاند و اکنون مامورند تا درباره دختر جوانی به نام یوهوای اطلاعات بگیرند. یوهوای ظاهرا روی فایلی اطلاعاتی از یک سازمان مخوف تبهکاری دارد. سازمانی که کودکان خردسال را میرباید و آنها را برای خرابکاریهای آینده آموزش میدهد. یوهوای خود قربانی این گروه تبهکاران است و…
**************************************************
فیلم سینمایی «آلفا» به کارگردانی «آلبرت هوگس»، جمعه شهریور ۷ ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی کودی اسمیت مک فی، جوهانس هاکور جوهانسون، مارسین کوالس زیک؛ مربوط به بیست هزار سال قبل در قاره اروپاست. مردان قبیله طبق قوانین هرساله برای شکار راهی سفری طولانی میشوند و رئیس قبیله پسرش کدا را که به تازگی به سن جوانی رسیده است را هم همراه خود میکند. ولی مادر کدا با رفتن وی مخالف است و احساس میکند که پسرش به پختگی لازم نرسیده است. مردان قبیله به اتفاق کدا راهی میشوند ولی در شکار بوفالوها یک بوفالو کدا را به دره پرت میکند همه افراد گروه فکر میکنند که کدا کشته شده است و کدا که بیهوش شده پس از رفتن افراد قبیلهاش به هوش میآید و توسط گرگها مورد حمله قرار میگیرد. او یک گرگ را زخمی میکند و پس از فرار بقیه گرگها دلش به حال گرگ زخمی میسوزد و او را درمان میکند و…
**************************************************
**** شبکه افق
فیلم سینمایی «تیر باران» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، دوشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: بهمن ماه سال ۱۳۴۳ محمد اندرزگو به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر میشوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند. ترور با موفقیت انجام میشود، اما مأموران با تجسس بسیار همه عاملین ترور بجز سیدعلی اندرزگو را دستگیر و اعدام میکنند. مأمورین ساواک به دنبال اندرزگو هستند چرا که او را از طراحان اصلی ترور میدانند، اما سیدعلی اندرزگو در لباس مبدل به مبارزه ادامه میدهد و چند بار تا مرز دستگیری میرسد، ولیکن باز نجات مییابد و هر بار مجبور میشود به همراه خانواده به شهری یا روستایی دیگر برود. آخرین بار…
مجید مجیدی، جعفر دهقان، رضا چراغی، عطاءالله سلمانیان و حبیب اله رجبعلی در فیلم سینمایی «تیر باران» نقشآفرینی کردهاند.
**************************************************
فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» رشادت، غیرت و میهندوستی خلبان شهید علیاکبر شیرودی و دیگر همرزمانش را در روزهای آغازین جنگ به تصویر میکشد و…
میلاد کیمرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «بازمانده» به کارگردانی «سیفالله داد»، چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود؛ درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکیاش بوده، در ایستگاه راهآهن با چمدانی حاوی بمب میبیند. شمعون قبل از انفجار میگریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع میدهد. شمعون از سعید میخواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا میآید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفتهاند، صهیونیستها به حیفا هجوم میآورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته میشوند که…
**************************************************
فیلم سینمایی «پالایشگاه» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: مهر سال ۱۳۵۹ و اوایل جنگ تحمیلی است. دشمن، آبادان را مورد حمله هوایی قرار داده و مردم در حال تخلیه شهر هستند. به همین علت صفهای طویلی در پمپ بنزینها تشکیل شده و این در حالی است که پالایشگاه تعطیل شده و ذخیره بنزین نیز محدود است. کیان شیرانی، خود، شخصا به یکی از پمپ بنزینها رفته و برای مدیریت بنزین، آن را سهمیهبندی میکند. او همچنین برای تولید بنزین با کمک یکی از مهندسان پالایشگاه به روشی کاملا خلاقانه، بنزین مورد نیاز شهر را تولید میکنند. در ادامه او مسئول ستاد سوخت میشود و برای سوخترسانی به خودروهای ارتش نیز در عملیاتی بسیار فداکارانه و شجاعانه، گازوئیل مورد نیاز را تامین میکنند؛ اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود و آبادان در محاصره دشمن قرار میگیرد. کیان و دوستانش با ساخت یک اسکله که در تیررس دشمن نیست، برای جلوگیری از نابودی پالایشگاه، قطعات آن را از طریق این اسکله از شهر خارج میکنند که…
بانیپال شومون، امیر رضا دلاوری، الهام نامی، علیرضا مسعودی، عبدالرضا نصاری، حیدر رحیمی، پوریا ریحانی، شقایق تنگستانی و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «پالایشگاه» هنرنمایی کرده اند.