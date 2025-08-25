به گزارش ایلنا، ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» با اجرای آثاری از آهنگسازان ایرانی ۱۱ و ۱۲ شهریورماه به رهبری دانیال شاه‌محمدی نبی در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود.

در کنسرت پیش روی ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» که به رهبری دانیال شاه‌محمدی نبی و خوانندگی سیدمحسن حسینی در تالار رودکی اجرا می‌شود، چند قطعه با کلام و بی‌کلام از هنرمندان پیشکسوت به روی صحنه می‌رود.

«سلانه» در این کنسرت آثاری از شریف لطفی، محمدرضا فیاض، حمیدرضا دیبازر، علی ابراهیمی و امیر رستمی به اجرا خواهد گذاشت که برخی از این قطعات برای نخستین بار پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

اعضای ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» در این اجرا ۳۱ نفر هستند که عبارتند از: فرهاد ابراهیم‌خانی (نی)، امید احمدی‌پور، پارسا درویش‌زاده (کمانچه)، باران حیرت‌پور (قیچک آلتو)، علی برارپور، الیار لطیفی (سنتور)، علی محمدی (سنتور می‌کوک)، پارسا فتح‌الهی‌پور، پوریا معظمی، علی نظام‌الدینی، امیر محمدرضایی، مدیا احمدیار (تار)، شبنم امیری، پارمیس انجامی، محمدحسین نامور، امیرعلی کرباسی (سه‌تار)، معین شکوری، بهار رضایی، ماهسان کامکار، آوا نوبختی (قانون)، محمد زایری، آتنا خاریابند، دلارام فراهانی (عود) نوید لارنی، احسان احمدی، همایون مهریاری (تارباس)، یزدانمهر مشیدی (سنتورباس)، محمدحیات داوودیان (بندیر)، محمدسام حسین‌پور (تنبک)، ثمین شریعتی (دف و دایره) دانیال شاه‌محمدی نبی (رهبر ارکستر) و سیدمحسن حسینی (خواننده).

ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» ۱۱ و ۱۲ شهریورماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند از طریق سایت ایران‌کنسرت بلیت این اجرا را خریداری کنند.

