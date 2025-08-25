از امروز؛ فصل یازدهم «قندپهلو» در شبکه نسیم
یازدهمین دوره از مسابقه قند پهلو که در قالب بیست و شش ویدیو کست پنجاه دقیقهای به تولید رسیده است برای پخش به شبکه نسیم رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، امیر قمیشی تهیه کننده و کارگردان قند پهلو با اعلام این خبر افزود یازدهمین فصل قند پهلو با پایان ماه صفر و آغاز ربیع الاول هفته ای سه بار روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه هرقسمت به مدت پنجاه دقیقه راس ساعت ۱۹ از شبکه نسیم به روی آنتن میرود و همزمان ویدیو کست مشروح هر قسمت نیز به همراه پشت صحنه هر رقابت با مدت زمان هفتاد دقیقه به صورت اختصاصی برسکوی اینترنتی جامجم به نشانیhttps://jjiitv.ir بارگذاری و در قالب ویدیو کست برای همگان قابل دسترس است.
گقتنی است فصل یازدهم قند پهلو با تغییراتی در ساختار و در قالب بیست و شش ویدیو کست پنجاه تا هفتاد دقیقهای در گروه تولیدات غیر نمایشی سیمرغ به تهیهکنندگی امیر قمیشی و میثم تربتی تولید گردیده که سید شهرام شکیبا و ناصرفیض داوری این مسابقه و قاسم رفیعا نیز به عنوان دبیر تحریریه مخاطبان این مسابقه ادبی طنز را همراهی خواهند کرد.
قندپهلو مسابقهای است که شاعران طنزپرداز از ایران و گاه کشورهای فارسیزبان دیگر در آن به رقابت میپردازند.
ویژگی بارز این برنامه، فضای صمیمی و طنزآمیز آن است که با اجرایی پرانرژی و تعاملات طنزآمیز داوران همراه میشود. در برخی دورهها، داوران مهمان نیز به برنامه دعوت شده و آیتمهای جدیدی به آن اضافه شده است. دکور برنامه نیز در دورههای مختلف با توجه به موضوعات خاص (مانند کرونا در نوروز ۱۴۰۰) طراحی شده است.