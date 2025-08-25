به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، غلام‌حسین محمدی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، بر ارتقای کیفیت آموزش سینما، راه‌اندازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و تشکیل کارگروه مشترکی برای بررسی مسائل مرتبط و ارائه راهکارهای مناسب تأکید شد.

در این نشست محمدی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به آمار کارجویان، گفت: تقریباً نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.

وی با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد دیجیتال و وظایفی که برنامه هفتم در این خصوص مشخص کرده است، همکاری بین دستگاهی به منظور آماده‌سازی نیروی کار را امری حیاتی خواند و با اشاره به رشد اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و نیاز روزافزون آن به نیروی ماهر، استفاده از پنجره فرصت فعلی را یک ضرورت معرفی کرد.

در ادامه رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در فعالیت‌های سینمایی، راه‌اندازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه سینما را از زیرساخت‌های لازم ارتقای فیلمسازی در کشور برشمارد و با اشاره به نظام فعالیت حرفه‌ای در برخی کشورهای دیگر، آمادگی سازمان سینمایی را برای همراهی با سازمان فنی و حرفه‌ای و اصناف سینمای ایران در این زمینه اعلام کرد.

در این نشست بر ارتقای کیفیت آموزش، بهبود مهارت‌آموزی در حوزه سینما و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود دو سازمان از طریق هم‌افزایی و تشکیل کارگروه مشترک تأکید شد.

همچنین در خصوص حمایت از هنرجویان رشته‌های سینمایی در زمینه بیمه و تسهیلات بانکی و استانداردسازی آموزش سینما طبق استانداردهای جهانی با استفاده از ارتباطات بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نظارت کیفی سازمان سینمایی گفت‌وگو شد و مقرر گردید با رایزنی‌های بیشتر در کارگروه مشترک، سازوکارهای اجرایی مناسب برای رسیدن به اهداف مورد توافق طراحی و عملیاتی شود.

انتهای پیام/