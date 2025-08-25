خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان سینمایی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نشست مشترک معاونان و مدیران سازمان سینمایی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در محل سازمان سینمایی برگزار، و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه آموزش سینما و نظام صلاحیت حرفه‌ای امضا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، غلام‌حسین محمدی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، بر ارتقای کیفیت آموزش سینما، راه‌اندازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و تشکیل کارگروه مشترکی برای بررسی مسائل مرتبط و ارائه راهکارهای مناسب تأکید شد.

در این نشست محمدی معاون وزیر کار  و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به آمار کارجویان،  گفت:  تقریباً نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.

وی با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد دیجیتال و وظایفی که برنامه هفتم در این خصوص مشخص کرده است، همکاری بین دستگاهی به منظور آماده‌سازی نیروی کار را امری حیاتی خواند و با اشاره به رشد اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و نیاز روزافزون آن به نیروی ماهر، استفاده از پنجره فرصت فعلی را یک ضرورت معرفی کرد.

در ادامه رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در فعالیت‌های سینمایی، راه‌اندازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه سینما را از زیرساخت‌های لازم ارتقای فیلمسازی در کشور برشمارد و با اشاره به نظام فعالیت حرفه‌ای در برخی کشورهای دیگر، آمادگی سازمان سینمایی را برای همراهی با سازمان فنی و حرفه‌ای و اصناف سینمای ایران در این زمینه اعلام کرد.

در این نشست بر ارتقای کیفیت آموزش، بهبود مهارت‌آموزی در حوزه سینما و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود دو سازمان از طریق هم‌افزایی و تشکیل کارگروه مشترک تأکید شد.

همچنین در خصوص حمایت از هنرجویان رشته‌های سینمایی در زمینه بیمه و تسهیلات بانکی و استانداردسازی آموزش سینما طبق استانداردهای جهانی با استفاده از ارتباطات بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نظارت کیفی سازمان سینمایی گفت‌وگو شد و مقرر گردید با رایزنی‌های بیشتر در کارگروه مشترک، سازوکارهای اجرایی مناسب برای رسیدن به اهداف مورد توافق طراحی و عملیاتی شود.

