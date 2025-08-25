خبرگزاری کار ایران
«بزرگداشت جهان پهلوان» در خانه هنرمندان ایران

«بزرگداشت جهان پهلوان» در خانه هنرمندان ایران
مراسمی به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالروز تولد این اسطوره فقید کشتی ایران و روز ملی کشتی در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم به همت کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم) برگزار می‌شود و در آن احمد محیط طباطبایی، لوریس چکناواریان، محمدرضا طالقانی، سیدعلی‌اکبر حیدری، فرامرز تختی و رحیم پرنیا سخنرانی خواهند کرد.

بخشی از این مراسم به آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان پهلوان تختی اختصاص دارد.

همچنین نمایشگاه عکس «قاب تختی» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود که این نمایشگاه، ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ گشایش می‌یابد و علاقه‌مندان می‌توانند تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ برای دیدن آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.

مراسم «بزرگداشت جهان پهلوان» سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

