«بزرگداشت جهان پهلوان» در خانه هنرمندان ایران
مراسمی به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالروز تولد این اسطوره فقید کشتی ایران و روز ملی کشتی در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم به همت کمیته ملی موزهها (ایکوم) برگزار میشود و در آن احمد محیط طباطبایی، لوریس چکناواریان، محمدرضا طالقانی، سیدعلیاکبر حیدری، فرامرز تختی و رحیم پرنیا سخنرانی خواهند کرد.
بخشی از این مراسم به آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان پهلوان تختی اختصاص دارد.
همچنین نمایشگاه عکس «قاب تختی» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا میشود که این نمایشگاه، ساعت ۱۹ سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ گشایش مییابد و علاقهمندان میتوانند تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ برای دیدن آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.
مراسم «بزرگداشت جهان پهلوان» سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.