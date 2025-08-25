«بزرگداشت جهان پهلوان» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش ایلنا، این مراسم به همت کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم) برگزار می‌شود و در آن احمد محیط طباطبایی، لوریس چکناواریان، محمدرضا طالقانی، سیدعلی‌اکبر حیدری، فرامرز تختی و رحیم پرنیا سخنرانی خواهند کرد.

بخشی از این مراسم به آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان پهلوان تختی اختصاص دارد.

همچنین نمایشگاه عکس «قاب تختی» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود که این نمایشگاه، ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ گشایش می‌یابد و علاقه‌مندان می‌توانند تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ برای دیدن آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.

مراسم «بزرگداشت جهان پهلوان» سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

