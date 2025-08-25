به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، «زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریم‌الدینی و تهیه‌کنندگی مهدی قربان‌پور آخرین مراحل فنی خود را پشت سر می‌گذارد. این اولین همکاری قربان‌پور و کریم‌الدینی است.

مستند سینمایی «زیر درخت لور»، تازه‌ترین اثر معین کریم الدینی که تابستان سال ۱۴۰۳ در جزیره کیش فیلمبرداری شد، این روزها مراحل فنی خود را می‌گذراند.

فیلم «زیر درخت لور» درباره پدری است که در مسیری پرچالش به جزیره کیش مهاجرت می‌کند تا زندگی بهتری برای خانواده‌اش بسازد، اما این سفر دشواری جدیدی برای خانواده‌اش ایجاد می‌کند.

لور یا همان درخت انجیر معابد، درختی است که در فرهنگ جنوب ایران عنوان یک درخت کهن و نماد استقامت و سایه‌سار، مورد احترام است.

عوامل مستند «زیر درخت لور» عبارتند از پژوهشگر، نویسنده و کارگردان: معین کریم الدینی، تهیه کننده: مهدی قربانپور، فیلمبردار: روزبه رایگا، مهدی آزادی، تدوین: معین کریم الدینی، صدابردار: حسن شباکاره، قادر قادری، موسیقی: احسان آنالویی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، دستیار کارگردان: سعید صفایی، طراح نشان و تیتراژ: حامد بارئی طبری، عکاس: زینب مختاری، مدیر تولید: عقیل زمانی، مجری طرح: سعید حیدری، روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

معین کریم الدینی یکی از مستندسازان گزیده کار ایران است که فیلم‌هایی چون وقتی ابرها پایین می‌آیند و آتلان را در کارنامه خود دارد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر، تندیس بهترین کارگردانی، بهترین فیلم بین الملل، بهترین تدوین و بهترین فیلمبرداری جشنواره سینما حقیقت و تندیس بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین فیلمبرداری، بهترین صدا و بهترین موسیقی جشن خانه سینما از جمله موفقیت‌های فیلم «آتلان» به حساب می‌آید. این فیلم همچنین در جشنواره‌هایی چون ایدفا، موندنس، آسیاپاسیفیک، چاگرین و زوریخ حضور داشت و جوایزی از جمله جایزه بهترین فیلم جشنواره موندنس، جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان، فرانت داک ایتالیا و فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو را از آن خود کرد.

