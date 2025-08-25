سیاوش چراغیپور دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه «موج کیش» شد
سیاوش چراغیپور دبیری اجرایی پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «موج کیش» را برعهده گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «موج کیش»، ابراهیم حصاری دبیر این رویداد طی حکمی، سیاوش چراغیپور را بهعنوان دبیر اجرایی جشنواره منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: «جناب آقای سیاوش چراغیپور، هنرمند ارجمند و فرهیخته، نظر به تجربههای ارزشمند جنابعالی در عرصه سینما و به ویژه فیلم کوتاه کشور، بدین وسیله بهعنوان دبیر اجرایی پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم موج کیش منصوب میشوید. امید است با اتکا به توان حرفهای، پیشینه درخشان و تعامل سازنده با ارکان جشنواره، شاهد برگزاری شایسته و درخور شأن این رویداد هنری باشیم.»
با این حکم، چراغیپور مسئولیت هدایت امور اجرایی و هماهنگیهای عملیاتی جشنواره را برعهده خواهد داشت.
پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم موج کیش با هدف معرفی استعدادهای نو در عرصه فیلم کوتاه و ارتقای سطح تبادلات فرهنگی در جزیره کیش برگزار میشود. جزییات مربوط به فراخوان آثار و برنامههای جنبی این رویداد به زودی از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.