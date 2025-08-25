خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیاوش چراغی‌پور دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه «موج کیش» شد

سیاوش چراغی‌پور دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه «موج کیش» شد
کد خبر : 1677713
لینک کوتاه کپی شد.

سیاوش چراغی‌پور دبیری اجرایی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش» را برعهده گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش»، ابراهیم حصاری دبیر این رویداد طی حکمی، سیاوش چراغی‌پور را به‌عنوان دبیر اجرایی جشنواره منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «جناب آقای سیاوش چراغی‌پور، هنرمند ارجمند و فرهیخته، نظر به تجربه‌های ارزشمند جنابعالی در عرصه سینما و به ویژه فیلم کوتاه کشور، بدین وسیله به‌عنوان دبیر اجرایی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به توان حرفه‌ای، پیشینه درخشان و تعامل سازنده با ارکان جشنواره، شاهد برگزاری شایسته و درخور شأن این رویداد هنری باشیم.»

با این حکم، چراغی‌پور مسئولیت هدایت امور اجرایی و هماهنگی‌های عملیاتی جشنواره را برعهده خواهد داشت.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش با هدف معرفی استعدادهای نو در عرصه فیلم کوتاه و ارتقای سطح تبادلات فرهنگی در جزیره کیش برگزار می‌شود. جزییات مربوط به فراخوان آثار و برنامه‌های جنبی این رویداد به زودی از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور