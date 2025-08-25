ترامپ خواستار لغو مجوز دو شبکه خبری شد

خبرگزاری کار ایران
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی دو شبکه خبری بزرگ این کشور را بدترین و جانبدارانه‌ترین رسانه‌ها در جهان توصیف کرد و خواستار لغو مجوز آنها شد.

به گزارش ایلنا، ترامپ در پیام‌هایی در رسانه اجتماعی‌ خود موسوم به تروث سوشال، دو شبکه خبری ای‌بی‌سی (ABC) و ان‌بی‌سی (NBC) را به پوشش ناعادلانه اخبار مربوط به جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران متهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در یکی از پیام‌های خود نوشت: این رسانه‌ها باید مجوز فعالیت خود را از دست بدهند؛ یا دست‌کم مبالغ هنگفتی بابت استفاده از امواج ارزشمند رادیویی و تلویزیونی که در مالکیت عمومی قرار دارند پرداخت کنند؛ چرا که فعالیت رسانه‌ای فاسد نباید پاداش بگیرد، بلکه باید متوقف شود.

ترامپ همچنین در پیام دیگر خود با اشاره به آنچه محبوبیت بالا و عملکرد تاریخی دولتش در هشت ماه گذشته خواند، مدعی شد که ۹۷ درصد اخبار منتشر شده توسط این دو شبکه، دیدگاهی منفی نسبت به او و دولتش ایجاد کرده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد که به همین دلیل باید طبق خواسته بسیاری از شهروندان آمریکا، مجوز فعالیت‌های شبکه‌های خبری ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی توسط کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) لغو شود.

