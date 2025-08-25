خبرگزاری کار ایران
«خواژن» به جشنواره فیلم کردی ونکوور راه یافت
فیلم کوتاه «خواژن» به کارگردانی حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، به بخش رقابتی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کردی ونکوور (Vancouver Kurdish Film Festival) راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خواژن» به نویسندگی و پژوهش پویا طالب‌نیا و حدیث مرادی، کارگردانی حدیث مرادی و پریسا عبداللهی و تهیه‌کنندگی پویا طالب‌نیا، به بخش رقابتی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کردی ونکوور (Vancouver Kurdish Film Festival) راه پیدا کرد.

این رویداد فرهنگی بین‌المللی از ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا برگزار می‌شود و حضور «خواژن» در این جشنواره، گامی ارزشمند در معرفی سینمای مستقل ایران، به‌ویژه آثار زنان فیلمساز ایرانی، به شمار می‌آید.

این مستند با نگاهی انسانی و اجتماعی، روایتی است از آیین‌های کهن استان کردستان در میراث جهانی هورامان؛ آیینی که مردم این دیار هزاران سال در حفظ و پاسداشت آن کوشیده‌اند. «خواژن» ضمن بازتاب این سنت‌های دیرینه، پیوندهایی میان باورهای محلی و ریشه‌های تمدنی همچون یونان، بین‌النهرین و روم باستان ترسیم می‌کند.

بیتا مرادی، هیام مروتی، نهیه شبرند، فانوس ایازی، حمیرا کریمی، آسیه کریمی، کبری سهرابی، بدریه قربانی، هانیه مروتی، شینا نظری، فروزان ابراهیمی، روژان زارعی، آتوسا مروتی، دیانا صالحی، هاوژین رستمی، هستی خدادادی، مائده گلناری، مهیا داوودی، پریا ایازی، سوزان صالحی و مکین مرادی بازآفرینی نقش‌ها را در این اثر هنری بر عهده داشتند.

از دیگر عوامل «خواژن» می‌توان به مشاور علمی و نویسنده نریشن: دکتر نجم‌الدین جباری، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: فاطمه نوروزی، فیلمبردار: زانیار لطفی، تصویر هوایی: سعید حسن‌راشدی، دستیاران فیلمبردار: سوران رحیمی و میلاد بهرامی، صدابردار: امید کرمی، مدیر تولید: اقبال مروتی، برنامه‌ریز: کیوان بی‌نیاز، طراح صحنه: حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، طراح لباس: هیدا صادقیان، حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، عکاس: عرفان کرمی، ویرایشگر و طراح صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ: پگاه حامد، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: متین خیبلی، تدارکات: دانا کریم، طراح لوگو: ارسلان بهرامی، تیتراژ: میثم میرزایی، مترجم زیرنویس: دکتر زانیار نقشبندی، آهنگساز: شهرام علیمحمدی، آواگر: ساقی کمالی، نوازندگان: بهروز آشناگر (ویولن و آلتو)، نیما شفیعی (شمشال)، پژمان نقشبندی (دف و سازهای کوبه‌ای و پرکاشن) و چیا زرگر (سازهای الکترونیک)، ضبط موسیقی: استودیو هارمونی، صدابرداری و میکس و مسترینگ: چیا زرگر، راوی: شاه‌سلطان نظری اشاره کرد.

پخش بین‌الملل این فیلم بر عهده سولماز اعتماد است.

