به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «عشق در انفرادی» به تهیه‌کنندگی علی اوجی و کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی، «بورسیه» به تهیه‌کنندگی سیدمحسن حجازی و کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد، «مادر زمین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده، «نامه آسمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی مسعود بخشی موخر، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

انتهای پیام/