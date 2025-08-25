خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسعود کیمیایی «عشق در انفرادی» را می‌سازد

مسعود کیمیایی «عشق در انفرادی» را می‌سازد
کد خبر : 1677628
لینک کوتاه کپی شد.

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۴ فیلم سینمایی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌نامه‌های «عشق در انفرادی» به تهیه‌کنندگی علی اوجی و کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی، «بورسیه» به تهیه‌کنندگی سیدمحسن حجازی و کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد، «مادر زمین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده، «نامه آسمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی مسعود بخشی موخر، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور