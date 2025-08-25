مسعود کیمیایی «عشق در انفرادی» را میسازد
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۴ فیلم سینمایی موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «عشق در انفرادی» به تهیهکنندگی علی اوجی و کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی، «بورسیه» به تهیهکنندگی سیدمحسن حجازی و کارگردانی و نویسندگی برزو نیکنژاد، «مادر زمین» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده، «نامه آسمان» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی مسعود بخشی موخر، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.