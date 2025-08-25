بازگشت «سلام صبح بخیر» به شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه‌ی صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با آغاز ماه ربیع‌الاول، فصل تازه‌ای را با تغییراتی در ساختار، آیتم‌ها و دکور تجربه خواهد کرد. این برنامه از روز دوشنبه ۳ شهریور، هر روز به‌صورت زنده از ساعت ۷:۴۵ صبح به مدت دو ساعت پخش خواهد شد.

در فصل جدید، جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی به‌عنوان مجریان اصلی برنامه، با فضای صمیمی و پویا میزبان مخاطبان خواهند بود. ترکیبی از گفت‌وگو، سرگرمی، اخبار روز و آیتم‌های متنوع تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت و پرانرژی از تلویزیون صبحگاهی برای بینندگان رقم بزند.

از جمله بخش‌های تازه این فصل می‌توان به بازطراحی کامل بخش ورزشی و خبری با رویکردی نو اشاره کرد که همزمان با اطلاع‌رسانی، تلاش دارد حال‌وهوای پرنشاط صبحگاهی را به خانه‌ها بیاورد.

در این فصل، همچنین حضور کارشناسان و مهمانانی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خانوادگی در دستور کار قرار گرفته تا گفت‌وگوهای متنوع و دیدگاه‌های متفاوت به مخاطبان ارائه شود.

تغییرات ساختاری، طراحی دکور جدید و استفاده از آیتم‌های تولیدی خلاقانه، از دیگر ویژگی‌های این فصل است که در راستای ارتقاء کیفیت محتوایی و تصویری برنامه، مطابق با استانداردهای روز رسانه‌ای طراحی شده‌اند.

«سلام صبح بخیر» در فصل تازه‌ی خود می‌کوشد چهره‌ای نو از تلویزیون صبحگاهی ایران ترسیم کرده و با محتوایی متنوع، «صبح‌های شبکه سه» را با رنگی تازه همراه سازد.

انتهای پیام/