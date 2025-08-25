خبرگزاری کار ایران
بازگشت «سلام صبح بخیر» به شبکه سه

فصل جدید برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با اجرای جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی از ۳ شهریور روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه‌ی صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با آغاز ماه ربیع‌الاول، فصل تازه‌ای را با تغییراتی در ساختار، آیتم‌ها و دکور تجربه خواهد کرد. این برنامه از روز دوشنبه ۳ شهریور، هر روز به‌صورت زنده از ساعت ۷:۴۵ صبح به مدت دو ساعت پخش خواهد شد.

در فصل جدید، جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی به‌عنوان مجریان اصلی برنامه، با فضای صمیمی و پویا میزبان مخاطبان خواهند بود. ترکیبی از گفت‌وگو، سرگرمی، اخبار روز و آیتم‌های متنوع تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت و پرانرژی از تلویزیون صبحگاهی برای بینندگان رقم بزند.

از جمله بخش‌های تازه این فصل می‌توان به بازطراحی کامل بخش ورزشی و خبری با رویکردی نو اشاره کرد که همزمان با اطلاع‌رسانی، تلاش دارد حال‌وهوای پرنشاط صبحگاهی را به خانه‌ها بیاورد.

در این فصل، همچنین حضور کارشناسان و مهمانانی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خانوادگی در دستور کار قرار گرفته تا گفت‌وگوهای متنوع و دیدگاه‌های متفاوت به مخاطبان ارائه شود.

تغییرات ساختاری، طراحی دکور جدید و استفاده از آیتم‌های تولیدی خلاقانه، از دیگر ویژگی‌های این فصل است که در راستای ارتقاء کیفیت محتوایی و تصویری برنامه، مطابق با استانداردهای روز رسانه‌ای طراحی شده‌اند.

«سلام صبح بخیر» در فصل تازه‌ی خود می‌کوشد چهره‌ای نو از تلویزیون صبحگاهی ایران ترسیم کرده و با محتوایی متنوع، «صبح‌های شبکه سه» را با رنگی تازه همراه سازد.

