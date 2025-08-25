خبرگزاری کار ایران
انتشار قطعه «خیال» از آرش اوستا+صوت

قطعه «خیال» با صدای آرش اوستا با شعری از سحر نقدی و میکس و مستر حامی حقیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعه «خیال» با صدای آرش اوستا منتشر شد. این اثر ساخته‌ی این خواننده، با شعری از سحر نقدی و میکس و مستر حامی حقیقی تولید شده  است. 

قطعه «خیال» ترکیبی از سازهای کلاسیک جهانی با فرم موسیقی پاپ ایرانی، اما بر اساس ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده است. تولید فنی آن نیز توسط حامی حقیقی انجام شده است. این اثر ادامه‌ی مسیر تلفیقی آرش اوستا در موسیقی ایرانی و مدرن محسوب می‌شود و فضایی عاشقانه با ملودی کاملاً ایرانی را پیش روی شنوندگان قرار می‌دهد. 

میکس و مستر و طراحی صدای وکال (تولید فنی) را حامی حقیقی انجام داده و ارکستراسیون اثر نیز بر عهده‌ی محمود میرزایی بوده است. او سابقه حضور در جشنواره‌های صدا و سیما، تدریس موسیقی و پژوهش‌های گسترده در حوزه‌ی موسیقی سنتی ایرانی را دارد و همنوازی با استاد جلال ذوالفنون نیز در کارنامه‌ی هنری خود ثبت کرده است. 

قطعه «همبستگی» از ساخته‌های آرش اوستا توانست جایزه‌ی Global Music Awards را دریافت کند. «شب یلدا»، «نوروز»، «موسیقی زرتشتیان» و… از دیگر آثار این موزیسین هستند. 

علاقمندان می‌توانند «خیال» را در پلتفرم‌های بین‌المللی موسیقی گوش دهند و نسخه‌ی دیجیتال آن را تهیه کنند. این اثر، نقطه‌ای تازه در مسیر فعالیت‌های تلفیقی آرش اوستا محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با استقبال مخاطبان مواجه گردد.

