پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای درگذشت کشتیگیر پیشکسوت
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت پیشکسوت کشتی آزاد ایران و جهان، زندهیاد امامعلی حبیبی پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، محمود شالویی (مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) با صدور پیام تسلیتی درگذشت زندهیاد امامعلی حبیبی؛ قهرمان کشتی آزاد ایران را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
درگذشت قهرمان فرهیخته و پیشکسوت نامدار کشتی آزاد ایران و جهان، زندهیاد امامعلی حبیبی، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.
بیتردید تلاشهای ارزنده و افتخارات گرانسنگ ایشان در تاریخ ورزش و فرهنگ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افتخار دارد که در زمان حیات این ورزشکار پیشکسوت در مراسم ضیافت سده المپیک با حضور جمعی از مسئولان ورزشی و فرهنگی و در میان جمع زیادی از پیشکسوتان و مدالآوران جهانی ایران در سالن اجلاس سران، از این ورزشکار و قهرمان ملی تجلیل کرده است.
در پایان اینجانب این ضایعه را به جامعه ورزشی کشور، شاگردان، دوستداران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض میکنم و از خداوند رحمان جهت آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.
محمود شالویی
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی