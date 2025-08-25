خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای درگذشت کشتی‌گیر پیشکسوت

کد خبر : 1677602
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت پیشکسوت کشتی آزاد ایران و جهان، زنده‌یاد امامعلی حبیبی پیام تسلیتی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، محمود شالویی (مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) با صدور پیام تسلیتی درگذشت زنده‌یاد امامعلی حبیبی؛ قهرمان کشتی آزاد ایران را تسلیت گفت. 

در متن این پیام آمده است: 

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» 

درگذشت قهرمان فرهیخته و پیشکسوت نامدار کشتی آزاد ایران و جهان، زنده‌یاد امامعلی حبیبی، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید. 

بی‌تردید تلاش‌های ارزنده و افتخارات گران‌سنگ ایشان در تاریخ ورزش و فرهنگ این سرزمین ماندگار خواهد ماند. 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افتخار دارد که در زمان حیات این ورزشکار پیشکسوت در مراسم ضیافت سده المپیک با حضور جمعی از مسئولان ورزشی و فرهنگی و در میان جمع زیادی از پیشکسوتان و مدال‌آوران جهانی ایران در سالن اجلاس سران، از این ورزشکار و قهرمان ملی تجلیل کرده است. 

در پایان اینجانب این ضایعه را به جامعه ورزشی کشور، شاگردان، دوستداران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند رحمان جهت آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم. 

محمود شالویی

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

انتهای پیام/
