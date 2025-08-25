در یادداشت پیشکسوت میراثفرهنگی مطرح شد؛
پاسداشت میراث فرهنگی و انگیزهای برای نسل جوان
عبدالحسین وکیلی فرد پیشکسوت میراثفرهنگی ایران گرامیداشت و حفظ منزلت خدمتگزاران میراثفرهنگی ایران را اقدامی درخور و شایستع توصیف کرد. در یادداشت او تاکید شده اگر نکوداشت چهرههای ماندگار مستمر باشد قطعا چراغی برای نسل جوان خواهد بود.
نسلی که در آغاز راه قرار دارد، بیش از هر چیز به انگیزه و الگو نیاز دارد. چنین رویدادهایی با یادآوری تلاشهای پیشکسوتان، بذر علاقه و شوق را در دل جوانترها میکارد و آنان را به ورود و ماندگاری در عرصه میراث فرهنگی ترغیب میکند.
با این همه، تنها برگزاری آیینها کافی نیست. میراث فرهنگی نیازمند ساختارهایی زنده و کارآمد است. باید واحدی مستقل برای معرفی دستاوردها، اشیاء، آثار و جلوههای تمدنی این سرزمین شکل گیرد؛ جایی که خدمات و اقدامات انجامشده به مردم عرضه شود و پیوند میان جامعه و میراث برقرار بماند. نخستین گام در این مسیر، تقویت و تجهیز بدنه سازمانی است؛ سپس ارائه دستاوردها به افکار عمومی.
تجربههای گذشته نشان میدهد که در نخستین تشکیلات میراث فرهنگی، معاونتی با عنوان «معرفی و آموزش» در نظر گرفته شده بود تا کاوشها، مرمتها و ثبتهای جهانی در قالب خوراک فرهنگی در اختیار جامعه قرار گیرد. حذف این بخش در میانه دهه هشتاد، ضربهای به چرخه معرفی و آموزش بود؛ غفلتی که آثار آن هنوز احساس میشود.
مسیر آینده روشن نخواهد شد مگر با بازگشت به این رویکرد: تقویت ساختار، انتقال درست دستاوردها به مردم و ایجاد انگیزه در نسل تازه. میراث فرهنگی بیش از هر حوزهای نیازمند عشق است؛ عشقی که پیشکسوتان با تمام وجود در این راه نثار کردهاند و امروز رسالتش به جوانان سپرده میشود.