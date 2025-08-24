خبرگزاری کار ایران
«شفت» در نقشه گردشگری ملی برجسته‌تر خواهد شد/ دولت با تمام توان از پروژه‌های گردشگری حمایت خواهد کرد
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آیین افتتاح مجتمع گردشگری «شفت» با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی و فرهنگی این منطقه اعلام کرد: شفت می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، در جایگاه قطب ملی گردشگری ایران بدرخشد و الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مراسم افتتاح مجتمع گردشگری شهرستان شفت، ظرفیت‌های این شهرستان را «گنجینه‌ای بکر و کم‌نظیر» برای توسعه صنعت گردشگری کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان گیلان در نقشه گردشگری ایران اظهار داشت: شفت یکی از مناطق بکر و مستعد گردشگری در کشور است که در صورت توسعه زیرساخت‌های متناسب می‌تواند به قطب ملی گردشگری تبدیل شود. این شهرستان نه‌تنها قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد، بلکه می‌تواند موتور محرک اقتصاد محلی و عامل پیوند فرهنگی میان نسل‌ها باشد.

صالحی‌امیری سرمایه‌گذاری در این پروژه را نمونه‌ای بارز از نگاه عدالت‌محور و توسعه‌ای دولت دانست و افزود: ایجاد این مجتمع گردشگری، علاوه بر اشتغال‌زایی پایدار، به رونق اقتصادی منطقه و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد. چنین پروژه‌هایی زمانی موفق خواهند بود که در عین توسعه اقتصادی، به صیانت از میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست نیز متعهد باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: دولت با همه ظرفیت‌ها و توان خود از طرح‌هایی که در مسیر توسعه پایدار گردشگری و حفظ هویت فرهنگی ملت ایران گام بردارند حمایت خواهد کرد. انتظار ما این است که با هم‌افزایی بخش خصوصی، استانداری و نمایندگان مجلس، راه برای تبدیل شهرستان‌هایی همچون شفت به قطب‌های مؤثر گردشگری هموارتر و نام این منطقه در نقشه گردشگری ملی برجسته‌تر شود.

