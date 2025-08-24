همایش ملی سرمایهگذاری گردشگری در گیلان برگزار میشود/ بومگردیهای فعال در مناطق روستایی مشمول تسهیلات ویژه میشوند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت تحول در صنعت گردشگری ایران اعلام کرد: کارگاههای کمبازده و بومگردیهای فعال در مناطق روستایی، مشمول تسهیلات ویژه خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست کارگروه گردشگری استان گیلان ظهر شنبه با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، فعالان حوزه گردشگری، هتلداران و صاحبان مجتمعهای بومگردی در سالن غدیر استانداری برگزار شد.
در این نشست، نقشه راه توسعه گردشگری، راهکارهای حمایت از کسبوکارهای بومی و تقویت زیرساختهای این صنعت راهبردی در استان بررسی شد.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با تبیین سیاستهای کلان دولت در حوزه گردشگری اظهار کرد: در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی شامل ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق تسهیلات، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی و سایر منابع بانکی برای حمایت هدفمند از پروژههای گردشگری کشور اختصاص یافته است. در این فرآیند، طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار دارند و سایر طرحها بر اساس سطح پیشرفت و ظرفیت اشتغالزایی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر نظارت سختگیرانه بر عملکرد شبکه بانکی افزود: در صورت عدول بانکها از تعهدات، بانک عامل تغییر خواهد کرد. هدف ما تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال روستایی است.
صالحیامیری با اشاره به نقش گیلان در بحرانهای ملی خاطرنشان کرد: مردم این استان در جریان جنگ دوازدهروزه، بیش از ۹ میلیون نفر را با آغوش باز پذیرفتند و هتلها، بومگردیها و مجموعههای گردشگری گیلان جلوهای بیبدیل از اخلاق ایرانی، همدلی اجتماعی و انساندوستی را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: ده درصد ظرفیت گردشگری ایران در گیلان متمرکز است و این استان امن، زیبا و برخوردار از زیرساختهای مناسب، شایسته آن است که به قطب بزرگ گردشگری کشور بدل شود.
وزیر میراثفرهنگی با تبیین جهتگیریهای کلان دولت تأکید کرد: استراتژی رئیسجمهور مبتنی بر مقاومت در برابر تهدیدات و دیپلماسی هوشمندانه برای تأمین منافع ملی است. هدف نهایی این سیاستها، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شکافهای منطقهای در بهرهمندی از خدمات است.
صالحیامیری از تدوین برنامهای دهساله برای توسعه گردشگری استان گیلان خبر داد و اظهار داشت: برای جذب سرمایههای کلان و هدفمند، پیشنهاد برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری ارائه شده است. این همایش میتواند بستری علمی و اجرایی برای معرفی بستههای سرمایهگذاری در گیلان فراهم سازد.
وی با اشاره به تصمیمات جدید دولت در حمایت از سرمایهگذاران گفت: برای نخستین بار در تاریخ گردشگری کشور، واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر گمرکی امکانپذیر شده است. همچنین عوارض ساختوساز تا ۸۰ درصد بخشوده و شهرداریها مجاز به اعلام معافیت ۱۰۰ درصدی برای پروژههای گردشگری خواهند بود.
وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی تصریح کرد: بومگردیهای فاقد مجوز موظفاند در سریعترین زمان نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. قانون باید به صورت برابر و بیاستثنا اجرا شود.
صالحیامیری در پایان با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران گفت: ایران صرفاً یک جغرافیا نیست، بلکه ترکیبی از جسم و روح تمدن است. فرهنگ و میراث ایران ستون هویت ملی است و گیلان همچون نگینی درخشان در این منظومه، سزاوار توجه ویژه و سرمایهگذاری گسترده است.