به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، نشست کارگروه گردشگری استان گیلان ظهر شنبه با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، فعالان حوزه گردشگری، هتل‌داران و صاحبان مجتمع‌های بوم‌گردی در سالن غدیر استانداری برگزار شد.

در این نشست، نقشه راه توسعه گردشگری، راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای بومی و تقویت زیرساخت‌های این صنعت راهبردی در استان بررسی شد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با تبیین سیاست‌های کلان دولت در حوزه گردشگری اظهار کرد: در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی شامل ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق تسهیلات، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی و سایر منابع بانکی برای حمایت هدفمند از پروژه‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است. در این فرآیند، طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار دارند و سایر طرح‌ها بر اساس سطح پیشرفت و ظرفیت اشتغال‌زایی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد شبکه بانکی افزود: در صورت عدول بانک‌ها از تعهدات، بانک عامل تغییر خواهد کرد. هدف ما تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال روستایی است.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش گیلان در بحران‌های ملی خاطرنشان کرد: مردم این استان در جریان جنگ دوازده‌روزه، بیش از ۹ میلیون نفر را با آغوش باز پذیرفتند و هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها و مجموعه‌های گردشگری گیلان جلوه‌ای بی‌بدیل از اخلاق ایرانی، همدلی اجتماعی و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: ده درصد ظرفیت گردشگری ایران در گیلان متمرکز است و این استان امن، زیبا و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب، شایسته آن است که به قطب بزرگ گردشگری کشور بدل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تبیین جهت‌گیری‌های کلان دولت تأکید کرد: استراتژی رئیس‌جمهور مبتنی بر مقاومت در برابر تهدیدات و دیپلماسی هوشمندانه برای تأمین منافع ملی است. هدف نهایی این سیاست‌ها، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای در بهره‌مندی از خدمات است.

صالحی‌امیری از تدوین برنامه‌ای ده‌ساله برای توسعه گردشگری استان گیلان خبر داد و اظهار داشت: برای جذب سرمایه‌های کلان و هدفمند، پیشنهاد برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری ارائه شده است. این همایش می‌تواند بستری علمی و اجرایی برای معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در گیلان فراهم سازد.

وی با اشاره به تصمیمات جدید دولت در حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: برای نخستین بار در تاریخ گردشگری کشور، واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر گمرکی امکان‌پذیر شده است. همچنین عوارض ساخت‌وساز تا ۸۰ درصد بخشوده و شهرداری‌ها مجاز به اعلام معافیت ۱۰۰ درصدی برای پروژه‌های گردشگری خواهند بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی تصریح کرد: بوم‌گردی‌های فاقد مجوز موظف‌اند در سریع‌ترین زمان نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. قانون باید به صورت برابر و بی‌استثنا اجرا شود.

صالحی‌امیری در پایان با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران گفت: ایران صرفاً یک جغرافیا نیست، بلکه ترکیبی از جسم و روح تمدن است. فرهنگ و میراث ایران ستون هویت ملی است و گیلان همچون نگینی درخشان در این منظومه، سزاوار توجه ویژه و سرمایه‌گذاری گسترده است.

