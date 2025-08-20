به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین تجلیل از خبرنگاران و شهدای رسانه در جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران امروز چهارشنبه بیست و نهم مردادماه در سالن قصر شیرین واقع در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار مهدی امیریان (مدیرعامل موزه دفاع مقدس) و علیرضا عسگری (سرپرست معاونت فرهنگی و هنری) در این رویداد حضور داشتند و به ارائه توضیحاتی پرداختند.

در ابتدا، پس از پخش تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی کشورمان، نماهنگی پخش شد. در این اثر کوتاه ضمن گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار در جنگ دوازده روزه اسرائیل غاصب علیه ایران، به زندگی و نحوه شهادت فرشته باقری (فرزند شهید محمد باقری رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران) پرداخته شد.

در ادامه برنامه علیرضا عسگری (سرپرست معاونت فرهنگی و هنری) با حضار صحبت کرد.

او ضمن خوشامدگویی به اهالی رسانه و تبریک روز خبرنگار گفت: من مبنای گذر عمر را روز خبرنگار گذاشته‌ام و باید بگویم زمان زود می‌گذرد. هر بار هم، اهالی رسانه به نوعی درگیر اتفاقاتی هستند.

جنگ دوازده روزه باعث شد مقوله رسانه پر رنگ شود

وی افزود: حوزه خبر را قبل از جنگ دوازده روزه کسی جدی نمی‌گرفت و دیدیم که خبرنگاران در کنار رزمندگان کشورمان، بودند؛ می‌خواهم بگویم رسالت خبرنگاری تا این حد مهم است. در همین گیر و دار جنگ اخیر بود که موضوع رسانه خیلی پر رنگ شد.

عسگری در ادامه گفت: مجموعه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حدود شانزده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز چند بخش را در بر گرفته است. بخشی موزه‌ها هستند که سه بخش را در بر می‌گیرند. دو بخش دیگر را نیز اضافه می‌کنیم که یکی از آنها درباره زنان در دوران جنگ تحمیلی است. بخش دیگر نیز به نقش ما در دفاع مقدس و جنگ اخیر می‌پردازد. اگر انشالله موزه تهران افتتاح شود روند پرداختن و تکمیل بخش‌های مذکور نیز ، به نتیجه خواهند رسید.

او بیان کرد: از سویی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، متولی تهران نیز هست. ما بخش‌های دیگر هم داریم که مربوط به برنامه‌های فرهنگی است و در اینباره باید بگویم اگر پیوست رسانه نباشد ما نمی‌توانیم در نوع اطلاع‌رسانی و ابعاد آن گسترده عمل کنیم و لذا محدود می‌شویم. در نهایت بخشی از این زحمات به عهده شما خبرنگاران است.

علیرضا عسگری در پایان گفت: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که ایده‌های دوستان را می‌شنویم و استقبال می‌کنیم .

سپس نماهنگ دیگر ی پخش شد که به انعکاس اخبار موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، می‌پرداخت.

در ادامه برنامه نیز سردار مهدی امیریان (مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) نیز با اهالی رسانه صحبت کرد.

یادی از شهدای خبرنگار در جنگ اخیر

او در ابتدای اظهاراتش گفت: در جنگ دوازده روزه عزیزانی را از دست دادیم و در راس آن شهادت محمد باقری را داشتیم که علاوه بر ریاست ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بودند. شهید سلامی نیز عضو هیئت امنا بودند.

امیریان در ادامه توضیحاتش گفت: در حوزه رسانه هم شهادت خانم فرشته افشردی یا باقری را داشتیم که در جنگ دوازده روز به شهادت رسیدند. در کل طی حملات اسرائیل شانزده شهید داشته‌ایم. یکی از رفقایم هم نیما رجب‌پور بود که در دهه هفتاد، هم دانشگاهی بودیم و در حمله به صدا و سیما شهید شد. می‌خواهم بگویم ما در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از این جنگ بی‌بهره نبودیم؛ هرچند شخص خودم هنوز بهره‌ای نبرده‌ام.

امیریان گفت: الان اگر اینجا هستم به این دلیل است که صرفاً می‌خواستم خدمت شما برسم و ادای احترام کنم. درست نیست در مقابل خودتان از اهمیت کارتان که همان رسانه و خبرنگاری است بگویم و خودتان بهتر از من بر اهمیت کارتان واقف هستید. لذا از این صحبت‌ها میگذرم.

پیروزی باید توامان در میدان و رسانه حاصل شود

او ادامه داد: حدودا بیست سال است که در حوزه دفاع مقدس و انجام کارهای پژوهشی در این زمینه کار می‌کنم. بر همین اساس باید بگویم ما در مواجهه‌های سخت و نرم دو بخش داریم؛ که یکی میدان است و دیگری حوزه رسانه. اگر پیروزی این دو میدان عجین نشوند و همراه هم نباشند،‌ پیروزی رخ نخواهد داد. اگر در میدان جنگ پیروز شویم و در بخش رسانه کار مفیدی انجام ندهیم، پیروزی واقعی حاصل نشده است. اگر رسانه شکست بخورد خبر پیروزی جنگ آنطور که باید منعکس نخواهد شد و محدود خواهد بود. رسانه اگر کارش را کامل انجام ندهد، پیروزی به تاریخ سپرده می‌شود.

امیریان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: طی حضورم در موزه و در بنیاد شهید باقری که متولی آن بودم همیشه به همکاران می‌گویم هیچ طرحی را بدون در نظر گرفتن رسانه و ضمیمه آن، نمی‌پذیرم.

چند درس از شهید حسن باقریِ خبرنگار

وی ادامه داد: زمانی که درباره زندگی شهید حسن باقری، برادر شهید محمد باقری، کار کردم متوجه اهمیت کار شما شدم؛ چون ایشان علاوه بر تخصص‌هایی که در جنگ داشتند، خبرنگار بودند. طی دوازده سال کار کردن روی زندگی شهید حسن باقری خبرنگاری را از ایشان آموختم. درباره او زیاد می‌گویند؛ اینکه در استراتژی متخصص بوده و فرمانده خوبی بوده؛ اما از نظر من ویژگی شهید حسن باقری درونمایه‌اش بود که در حوزه خبر ریشه داشت.

امیریان بیان کرد: در عرصه رسانه، اولین مسئله نظم است. این نظم در کار شهید باقری وجود داشت.

او ادامه داد: موضوع دیگر، دیدن زوایای پنهان محیط پیرامون است که در افراد عادی دیده نمی‌شود! که این را هم در زندگی شهید حسن باقری دیدم. نکته بعد تحلیل و آینده‌نگری است؛ که اگر نباشد اشکالاتی در کار خبر و رسانه، ایجاد می‌شود. دیگر موضوع این است که خبرنگاران بتوانند به طور مستقیم با سوژه و با مخاطبان ارتباط بگیرند. انرژی خبرنگار کیفیت گفتگو را بالا می‌برد. موضوع دیگر دیدن نقاط ضعف و قوت است. شهید حسن باقری در این بخش بی‌محابا است، او جرات گفتن داشت، نقد می‌کرد و حرفش را می‌زد،. البته که این اتفاق باید در چهارچوب عدالت رخ دهد و شهید باقری به این نکته توجه داشت.

مدیرعامل موزه دفاع مقدس توضیحات خود را اینگونه ادامه داد: موضوع دیگری که اهمیت دارد، امانتداری است که ویژگی مهم شما اهالی رسانه است. آنچه که می‌گویند و می‌گویید و می‌نویسید نزد شما امانت است و نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم انعکاس درست اطلاعات است. شهید حسن باقری اینگونه می‌نوشت . یادم هست آقای محسن رضایی می‌گفت در زمان جنگ زمانی که حسن باقری گزارش می‌فرستاد انگار که خودم در میانه جنگ هستم و شاهد اتفاقات هستم و او رنگی می‌نوشت!

او تاکید کرد: به رسانه اعتقاد دارم و همیشه سعی کرده‌ام ارتباطم با رسانه‌ها خوب باشد. البته مراقب این موضوع هستم که این ارتباط به تبلیغ تبدیل نشود. به این مسئله واقف هستم که موضوع یاید وزن رسانه‌ای داشته باشد و هر چیزی را نمی‌توان خبر کرد.

نگاهی به فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخت.

وی گفت: ما در موزه وظایفی ذاتی داریم که اولین وظیفه حفظ و نشر است. تالارهای هشت‌گاه و موزه مقاومت را داریم که به همت شهید قاسم سلیمانی تاسیس شد. خودشان یک هفته قبلش شهید شدند و به افتتاح نرسیدند.

امیریان ادامه داد: نوجوانان و جوانان برای ما اولویت هستند. و اینکه در حال تهیه بسته‌هایی هستیم تا آنها را به بازدیدکنندگان بدهیم.

مدیرعامل موزه دفاع مقدس بیان کرد: اولویت دیگری که به آن توجه داریم رویداد محور بودن موزه است که در این رابطه به کمک شما نیاز داریم. بخش دیگری از کارهای ما بازخوانی و اصلاح تالارهاست. البته موزه نیز باید اصلاح شود. در کل مسیر بین مترو حقانی و مترو شهید همت را بخشی از موزه می‌دانیم و رهگذاران را هم بازدیدکننده تلقی می‌کنیم و به آنها اهتمام داریم.

امیریان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: از هفته دوم جنگ دوازده روزه که میانه قائله بود به جمع آوری اقلام و موارد به جامانده از انهدام‌ها پرداختیم تا بعدا در قالب موزه، کاری حقیقی کنیم و بخشی را برای اینکار در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال نمی‌توانیم برویم و عینکی شبیه عینک یکی از شهدا بخریم و بگوییم این، همان است. خیر حق نداریم برای اقلام و اجناس تاریخ بسازیم. حال نیز در حال جمع‌آوری هستیم؛ هرچند کار بسیار سختی است. در رابطه با فعالیت‌های بخش مجازی کار را شروع کرده‌ایم که نیازمند تلاش و فراگیری بیشتر است.

سردار مهدی امیریان در پایان گفت: نیازمند کمک شما هستیم تا موزه را به مردم تهران و ایران معرفی کنیم. اصل ماجرا فعال بودن خبرنگاران است.

