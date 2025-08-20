خبرگزاری کار ایران
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا برگزار شد
رئیس ساترا با صدور حکمی حسین گل‌محمدی را به‌‌عنوان سرپرست اداره کل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا امروز 29 مرداد با حضور جواد رمضان‌نژاد رئیس، سعید معدن‌کن قائم‌مقام، معاونان و جمعی از مدیران ساترا در این سازمان برگزار شد.

 بر همین اساس رئیس ساترا با صدور حکمی حسین گل‌محمدی که پیش از این مدیر سیستم‌های چند رسانه‌ای اداره کل صدا و تصویر معاونت فنی و مدیر فنی و فناوری اطلاعات مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بوده است را به‌‌عنوان سرپرست اداره کل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا منصوب کرد.  

رمضان‌نژاد در این مراسم ضمن آرزوی قبولی زیارت اربعین، تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا(ع) و ایام عزاداری ماه صفر بیان کرد: یکی از ضرورت‌های فعلی موجود در ساترا آینده‌نگری و جهت‌گیری خردمندانه در راستای رسیدن به آینده‌ای روشن با نگاهی به تجربیات و مجموعه اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری، شوراهای عالی و کمیسیون‌های مرتبط اقدامات چشمگیر و خوبی را به انجام رسانده است. در همین راستا و به حسب متولی بودن در حوزه تنظیم‌گری باید در زمینه زیرساخت‌های حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سرآمد باشد تا بتواند با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نوین متناسب با فناوری‌های روز پاسخگوی بخش خصوصی نیز باشد.

پایان‌بخش این مراسم تقدیر و قدردانی رئیس ساترا از زحمات علیرضا بهادری مدیر سابق اداره کل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا بود.

