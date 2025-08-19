بازگشایی موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران
موزه کتابخانه اختصاصی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از ۲۹ مردادماه بازگشایی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه نیاوران از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه پس از یک دوره تعطیلی، فعالیت خود را از سر میگیرد و بار دیگر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران به عنوان سومین بخش از موزههای این مجموعه است که در ادامه روند بازگشایی تدریجی پس از تعطیلی موقت، جهت بازدید علاقهمندان بازگشایی می شود.
مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران پیشتر موزههای دیگر خود را به صورت مرحلهای بازگشایی کرده و اکنون با فعالسازی مجدد موزه کتابخانه اختصاصی، گامی دیگر در مسیر بازگرداندن شرایط عادی و فراهم آوردن امکان بازدید عمومی برداشته است.
این مجموعه همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ فعال است و گردشگران و علاقهمندان می توانند از ساعت ۹ تا ۱۶ برای بازدید از موزه های فعال به این مجموعه مراجعه کنند.