حمایت دولت از سرمایهگذاران گردشگری با ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی تقویت شد؛
۱۰۱ هزار شغل مستقیم با اجرای ۲۷۴۷ پروژه گردشگری در کشور ایجاد میشود
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد: هماکنون ۲۷۴۷ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در کشور در حال اجرا است و با بهرهبرداری از این پروژهها، ۱۰۱ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، علیاصغر شالبافیان در نشستی با حضور سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، و سید مصطفی سیدهاشمی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، در سالن نوروز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در حال حاضر ۲۷۴۷ پروژه گردشگری در سراسر کشور با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است که از این میان ۱۱۹۵ پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
وی افزود: با بهرهبرداری از این حجم از پروژهها، بالغ بر ۱۰۱ هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد و از این رو، حمایت جدی از سرمایهگذاران در رأس اولویتهای وزارتخانه قرار دارد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی ضمن قدردانی از توجه دولت چهاردهم به حوزه سرمایهگذاری، اظهار داشت: خوشبختانه در دولت چهاردهم، اقدامات قابل توجهی در راستای تقویت سرمایهگذاری در بخش گردشگری و صنایعدستی انجام شده است.
شالبافیان درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز گفت: براساس تفاهمنامهای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به امضا رسیده، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی اعطا خواهد شد. منابع این تسهیلات به صورت تلفیقی و با سهم حداکثر ۵۰ درصد از صندوق و حداقل ۵۰ درصد از بانکهای عامل تأمین میشود و با پیگیریهای وزارتخانه، سقف این تسهیلات از ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
وی تصریح کرد: اجرای سازوکار تخصیص این منابع طبق نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق و با هماهنگی وزارتخانه انجام خواهد شد تا سرمایهگذاران با اطمینان و حمایت کامل، پروژههای خود را توسعه دهند.
شالبافیان در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم با تمام توان از سرمایهگذاران بخش گردشگری حمایت خواهد کرد تا این صنعت بتواند درآمدهای خود را همسنگ درآمدهای نفتی ارتقا دهد و به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.