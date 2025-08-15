به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی در نشست هم‌اندیشی میان معاونت گردشگری، نمایندگان مجلس و روسای تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری که در محل معاونت گردشگری برگزار شد، ضمن ارائه‌ گزارشی از اقدامات انجام شده وزارت و معاونت گردشگری در ابعاد مختلف گردشگری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده اخیر در حوزه گردشگری تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور و همچنین تقویت حضور در دیپلماسی بین‌المللی بوده است که روند رو به رشد گردشگری تا قبل از جنگ ۱۲ روزه رژیم ظالمانه صهیونیستی را به دنبال داشت.

معاون گردشگری با بیان اینکه روند رو به رشد در بخش گردشگری خارجی نمونه‌ای از دستاوردهای تقویت گردشگری در نظام حکمرانی کشور بوده است، افزود: بر این اساس سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۶ درصد رشد و در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۸/۵ درصد رشد گردشگری خارجی را تجربه کرده‌ایم.

او ادامه داد: همچنین در رابطه با بحث تسهیل فرآیندها و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی نیز تسهیلات لازم برای تاسیسات گردشگری با شرایط فیزیکی بالای ۵۰ درصد برای هتل‌ها و بالای ۷۰ درصد برای سایر تاسیسات گردشگری انجام گرفته است.

محسنی بندپی حضور وزیر اقتصاد دارایی، رییس سازمان مالیاتی، رییس سازمان امور بیمه تامین اجتماعی، معاونت بانک مرکزی، دبیر محترم هیات دولت و اکنون حضور و همکاری نمایندگان مجلس و ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس در محل وزارتخانه و برگزاری جلسات مستقل با فعالین بخش خصوصی گردشگری را نشانه‌ای از حمایت همه‌جانبه دولت و پیوند گردشگری با نظام حکمرانی کشور دانست به گونه‌ای که روسای تشکل‌های بخش خصوصی و فعالین این حوزه توانسته‌اند آزادانه مشکلات و دغدغه‌های خودشان را مطرح کنند.

او همچنین با تشریح یکی از مصوبات اصلی این نشست گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۱۰ کلان مسئله تخصصی مربوطه را به صورت اولویت‌دار به مجلس مطرح خواهد کرد تا کمیسیون فرهنگی مجلس بتواند نسبت به حل این مسائل اقدام کرده و ‌هم‌افزایی و همگرایی سه‌جانبه‌ای را برای هماهنگی، همفکری و هم‌اندیشی میان تشکل‌های بخش خصوصی صنعت گردشگری به عنوان حوزه اجرا و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب متولی اصلی و مجلس شورای اسلامی در مقام تدوین فراهم کند تا حل این مسائل مسیر صعودی در راستای جذب گردشگران خارجی و ارتقای جایگاه ایران را در بازار جهانی سفر فراهم کند.

اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مسیر پیشرفت است

همچنین در این نشست علی یزدی‌خواه، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارتخانه و شخص وزیر، کتابچه تدوین شده ۵ ساله سه حوزه تخصصی وزارتخانه یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و برش سند ۵ ساله استان‌ها را قابل تقدیر و قدردانی دانست و اقدامات وزارتخانه را در ابعاد دیگر نیز برجسته و مهم اعلام کرد و گفت که دستاوردهای وزارتخانه رو به جلو و در مسیر پیشرفت است و در تحول برنامه هفتم این امیدواری وجود دارد که وزارتخانه بتواند به اهدافی که مدنظرشان هست، دست پیدا کند.

همچنین عنوان کرد با توجه به قرار گرفتن در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، کمیسیون فرهنگی مجلس این آمادگی را دارد که حامی صنعت گردشگری در این زمینه نیز باشد.

بخش خصوصی گردشگری در تعامل با وزارت گردشگری است

همچنین رحمت‌الله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز اعلام کرد که با توجه به کنسلی رزروها در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نسبت به بازپرداخت پول آنها اقدام شده و گفت تشکل‌های بخش خصوصی در کنار وزارتخانه این آمادگی را دارند که تلاش کنند تا در تحقق بخشیدن به اهداف مدنظر وزارتخانه گام‌های اساسی برداشته شود.

معاونت گردشگری برای روان‌سازی فعالیت بخش خصوصی در تلاش است

همچنین پرهام جانفشان مدیرکل نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری نیز در این جلسه مسائلی را در رابطه با حوزه کاری نظارتی مطرح کردند و درباره دستاوردهای جلسات منظمی که با تشکل‌های خصوصی، انجمن‌های راهنمایان، انجمن تورگردانان، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌داران و بوم‌گردی‌ها داشته‌اند، مطالب اهم را مطرح کرد.

او همچنین ضمن ارائه یک تقویم زمانی مشخص یادآور شد: این اداره‌کل تمامی تلاشش این است که شرایطی را فراهم کند تا تشکل‌ها، روان‌تر و بهتر بتوانند اقدامات خودشان را انجام دهند.

