نمایش فیلم سینمایی «شور عاشقی» در تلویزیون

نمایش فیلم سینمایی «شور عاشقی» در تلویزیون
فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داریوش یاری هم‌زمان با اربعین حسینی از تلویزیون پخش می‌شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی شور عاشقی روزهای پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ مرداد همزمان با اربعین حسینی در دو نوبت از شبکه‌های سه و دو تلویزیون به نمایش درمی‌آید

این فیلم  در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سوم سیما و روز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود

فیلم شور عاشقی  داستان  کاروان اسرای کربلا است که از کوفه تا شام حرکت می‌کنند و سلما  (شهره موسوی) زنی است که مأمور می‌شود رسانه کاروان اسرای کربلا و زینب باشد و با آگاهی دادن آدم‌هایی که توسط شمر (پیام احمدی‌نیا) و مأموران فریب خورده‌اند را روشن کند. در حقیقت این زن کار آگاهی سازی را انجام می‌دهد تا نگذارد جای جلاد و شهید عوض شود و حقیقت بار دیگر گم شود. او که پرچم یا امام حسین را بلند کرده و در پیشاپیش کاروان حضرت زینب (س) حرکت می‌کند خودش نیز یکی از یاران کربلا می‌شود.

 «شور عاشقی» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است  و در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و  در بخش‌های بهترین بازیگر مکمل مرد و زن، بهترین موسیقی نامزد دریافت جایزه شد و  توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم بین‌الادیانی را از آن خود کند.

پیام احمدی‌نیا، مهدی زمین پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح  علیرضا استادی و شهره موسوی،  از جمله بازیگران این فیلم هستند.

