نمایش فیلم سینمایی «شور عاشقی» در تلویزیون
فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی و تهیهکنندگی داریوش یاری همزمان با اربعین حسینی از تلویزیون پخش میشود
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم سینمایی شور عاشقی روزهای پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ مرداد همزمان با اربعین حسینی در دو نوبت از شبکههای سه و دو تلویزیون به نمایش درمیآید
این فیلم در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سوم سیما و روز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود
فیلم شور عاشقی داستان کاروان اسرای کربلا است که از کوفه تا شام حرکت میکنند و سلما (شهره موسوی) زنی است که مأمور میشود رسانه کاروان اسرای کربلا و زینب باشد و با آگاهی دادن آدمهایی که توسط شمر (پیام احمدینیا) و مأموران فریب خوردهاند را روشن کند. در حقیقت این زن کار آگاهی سازی را انجام میدهد تا نگذارد جای جلاد و شهید عوض شود و حقیقت بار دیگر گم شود. او که پرچم یا امام حسین را بلند کرده و در پیشاپیش کاروان حضرت زینب (س) حرکت میکند خودش نیز یکی از یاران کربلا میشود.
«شور عاشقی» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در بخشهای بهترین بازیگر مکمل مرد و زن، بهترین موسیقی نامزد دریافت جایزه شد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم بینالادیانی را از آن خود کند.
پیام احمدینیا، مهدی زمین پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح علیرضا استادی و شهره موسوی، از جمله بازیگران این فیلم هستند.