خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی مطرح کرد؛

حضور جدی ایران در ۵ نمایشگاه‌‌ بین‌المللی برای مقابله با ایران‌هراسی

حضور جدی ایران در ۵ نمایشگاه‌‌ بین‌المللی برای مقابله با ایران‌هراسی
کد خبر : 1672570
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی با تاکید بر اینکه مقابله با ایران‌هراسی از اهداف مهم و اولویت‌ جدی کانون‌اتومبیلرانی و جهانگردی ایران است، اعلام کرد: امسال قرار است با هدف مقابله با ایران‌هراسی در ۵ نمایشگاه بین‌المللی حضور پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین صوفی در خصوص تعداد گردشگران ورودی به ایران در یک سال اخیر که با خودرو و موتورسیکلت وارد کشور می‌شوند به ایلنا گفت: متاسفانه این اطلاعات در اختیار کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیست و تنها معاونت گردشگری یا گمرک جمهوری اسلامی در جریان آمارها قرار دارند. 

او افزود: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تنها وظیفه صدور پلاک ترانزیت، گواهینامه رانندگی بین المللی و دفترچه مالکیت وسایط نقلیه را برعهده دارد. این اطلاعات که چه تعداد گردشگر با خودرو وارد کشور شده، در اختیار گمرکات کشور و پایانه‌های مرزی و معاونت گردشگری است. بنابراین آمار تعداد خودروهای وارد شده به کشور و آن‌ها که از ایران خارج شده‌اند، در اختیار کانون نیست. 

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اعلام اینکه یکی از ماموریت‌های واگذار شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی ایران در خارج از کشور است، گفت: این ماموریت بدین جهت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده که از طریق برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران را به جهان معرفی و با ایران هراسی مقابله کنیم. 

صوفی افزود: هدف دیگر از حضور در نمایشگاه‌های بین المللی خارج از کشور جذب گردشگران علاقمند برای سفر به ایران است تا از نزدیک تاریخ چند هزارساله ایران را ببینند و با مشاهده زیبایی‌ها و وسعت تمدنی این سرزمین، به هماهنگی و هم‌افزایی و انسجام ملی ایران پی ببرند و از نزدیک توسعه و پیشرفت و رونق حاصل شده در کشور را مشاهده کنند. 

او تاکید کرد: راه معرفی ایران به جهان حضور جدی در انواع رویدادها و رخدادها و به ویژه نمایشگاه‌های جهانی است. 

صوفی با اعلام اینکه ایران سال گذشته در چندین نمایشگاه بین المللی خارج از کشور حضور داشت، افزود: امسال هم حداقل در ۵ نمایشگاه بین المللی در آسیا و اروپا، همچنین کشورهای همسایه و کشورهای عربی شرکت خواهیم کرد تا تاریخ و تمدن ایران را به جهان و علاقمندان سفر به ایران معرفی و از این طریق با ایران هراسی مقابله کنیم. 

به گزارش ایلنا، درحال حاضر مهمترین ماموریت و اهداف کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران بر اساس اساسنامه آن عبارت است از ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی ملی به گواهینامه رانندگی بین‌المللی، ارائه پلاک ترانزیت، صدور کارنه دوپاساژ (مجوز عبور گمرکی) و گواهینامه مالکیت بین‌المللی، همچنین صدور کارت‌های معرفی نامه بین‌المللی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد دفاتر اطلاع‌رسانی ایرانگردی در داخل و خارج از کشور، تاسیس باشگاه و عضوگیری درراستای اهداف کانون، ایجاد مراکز تفریحی، گردشگری، فرهنگی، هنری و ورزشی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تاسیس مراکز آموزش‌های علمی و کاربردی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف صنعت توریسم، تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو به منظور کمک‌رسانی به وسایط نقلیه در معابر شهری و جاده‌ها، معرفی الگوهای قابل قبول درصنعت حمل و نقل و اجاره خودرو، مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه تاسیسات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، گسترش زیر ساخت‌ها وخدمات جانبی گردشگری و جهانگردی از طریق ایجاد مراکز اقامتی در شهرها، اردوگاه (کمپینگ)، استراحت‌گاهای بین راهی و ایجاد هماهنگی و اقدامات لازم در ادارات گمرک و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط به منظور تسهیل ورود جهانگردانی که عضو یکی از کلوپ‌های اتومبیل یا جهانگردی بین‌المللی و کمک به ترخیص و حمل اتومبیل جهانگردان از گمرک به خارج از کشور است. 

اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی و اجاره اتومبیل به جهانگردان… و اعطا به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات بیمه گردشگری و جهانگردی، برگزاری همایش، سمینار و جلسات مشاوره با هدف کسب تجارب لازم به‌منظور پویایی هر چه بیشتر در صنعت توریسم-تهیه، تدوین و انتشار مجلات، کتب، راهنماهای جهانگردی و گردشگری به زبان‌های مختلف، تهیه و توزیع نقشه جغرافیا، فیلم و نقشه راه‌های کشورها، ترویج فرهنگ صحیح رانندگی به منظور رعایت مقررات رانندگی واصول ایمنی، تدوین و اجرای برنامه گردشگری در داخل و خارج از کشور همراه با خدمات جانبی (فروش بلیط اتوبوس، قطار، کشتی و ذخیره جا در مراکز اقامتی)، تسهیل در تردد جهانگردان، ارائه خدمات مشاوره و کمک‌های قضایی برای جهانگردانی که در داخل کشور دچار حادثه اتومبیل می‌شوند و همینطور برگزاری انواع مسابقات اتومبیلرانی و رالی، ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری مسابقات کارتینگ در گروه‌های سنی مختلف، تقاضا از سازمان‌های ذیربط در نصب علائم عبور و مرور در شهرها و جاده‌های عمومی و دایر کردن تلفن‌های همگانی و پمپ بنزین در جاده‌ها و ارائه هرگونه خدمات مربوط به اتومبیل و بازرسی فنی اتومبیل به منظور ایجاد تسهیل در امر گردشگری از دیگر فعالیت‌های مهم کانون اتومبیلرانی و جهانگردی برای توسعه گردشگری و صنایع وابسته است که توسط کانون و کلیه موسسات و شرکت‌های وابسته پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور