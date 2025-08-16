به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین صوفی در خصوص تعداد گردشگران ورودی به ایران در یک سال اخیر که با خودرو و موتورسیکلت وارد کشور می‌شوند به ایلنا گفت: متاسفانه این اطلاعات در اختیار کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیست و تنها معاونت گردشگری یا گمرک جمهوری اسلامی در جریان آمارها قرار دارند.

او افزود: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تنها وظیفه صدور پلاک ترانزیت، گواهینامه رانندگی بین المللی و دفترچه مالکیت وسایط نقلیه را برعهده دارد. این اطلاعات که چه تعداد گردشگر با خودرو وارد کشور شده، در اختیار گمرکات کشور و پایانه‌های مرزی و معاونت گردشگری است. بنابراین آمار تعداد خودروهای وارد شده به کشور و آن‌ها که از ایران خارج شده‌اند، در اختیار کانون نیست.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اعلام اینکه یکی از ماموریت‌های واگذار شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی ایران در خارج از کشور است، گفت: این ماموریت بدین جهت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده که از طریق برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران را به جهان معرفی و با ایران هراسی مقابله کنیم.

صوفی افزود: هدف دیگر از حضور در نمایشگاه‌های بین المللی خارج از کشور جذب گردشگران علاقمند برای سفر به ایران است تا از نزدیک تاریخ چند هزارساله ایران را ببینند و با مشاهده زیبایی‌ها و وسعت تمدنی این سرزمین، به هماهنگی و هم‌افزایی و انسجام ملی ایران پی ببرند و از نزدیک توسعه و پیشرفت و رونق حاصل شده در کشور را مشاهده کنند.

او تاکید کرد: راه معرفی ایران به جهان حضور جدی در انواع رویدادها و رخدادها و به ویژه نمایشگاه‌های جهانی است.

صوفی با اعلام اینکه ایران سال گذشته در چندین نمایشگاه بین المللی خارج از کشور حضور داشت، افزود: امسال هم حداقل در ۵ نمایشگاه بین المللی در آسیا و اروپا، همچنین کشورهای همسایه و کشورهای عربی شرکت خواهیم کرد تا تاریخ و تمدن ایران را به جهان و علاقمندان سفر به ایران معرفی و از این طریق با ایران هراسی مقابله کنیم.

به گزارش ایلنا، درحال حاضر مهمترین ماموریت و اهداف کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران بر اساس اساسنامه آن عبارت است از ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی ملی به گواهینامه رانندگی بین‌المللی، ارائه پلاک ترانزیت، صدور کارنه دوپاساژ (مجوز عبور گمرکی) و گواهینامه مالکیت بین‌المللی، همچنین صدور کارت‌های معرفی نامه بین‌المللی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد دفاتر اطلاع‌رسانی ایرانگردی در داخل و خارج از کشور، تاسیس باشگاه و عضوگیری درراستای اهداف کانون، ایجاد مراکز تفریحی، گردشگری، فرهنگی، هنری و ورزشی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تاسیس مراکز آموزش‌های علمی و کاربردی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف صنعت توریسم، تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو به منظور کمک‌رسانی به وسایط نقلیه در معابر شهری و جاده‌ها، معرفی الگوهای قابل قبول درصنعت حمل و نقل و اجاره خودرو، مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه تاسیسات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، گسترش زیر ساخت‌ها وخدمات جانبی گردشگری و جهانگردی از طریق ایجاد مراکز اقامتی در شهرها، اردوگاه (کمپینگ)، استراحت‌گاهای بین راهی و ایجاد هماهنگی و اقدامات لازم در ادارات گمرک و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط به منظور تسهیل ورود جهانگردانی که عضو یکی از کلوپ‌های اتومبیل یا جهانگردی بین‌المللی و کمک به ترخیص و حمل اتومبیل جهانگردان از گمرک به خارج از کشور است.

اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی و اجاره اتومبیل به جهانگردان… و اعطا به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات بیمه گردشگری و جهانگردی، برگزاری همایش، سمینار و جلسات مشاوره با هدف کسب تجارب لازم به‌منظور پویایی هر چه بیشتر در صنعت توریسم-تهیه، تدوین و انتشار مجلات، کتب، راهنماهای جهانگردی و گردشگری به زبان‌های مختلف، تهیه و توزیع نقشه جغرافیا، فیلم و نقشه راه‌های کشورها، ترویج فرهنگ صحیح رانندگی به منظور رعایت مقررات رانندگی واصول ایمنی، تدوین و اجرای برنامه گردشگری در داخل و خارج از کشور همراه با خدمات جانبی (فروش بلیط اتوبوس، قطار، کشتی و ذخیره جا در مراکز اقامتی)، تسهیل در تردد جهانگردان، ارائه خدمات مشاوره و کمک‌های قضایی برای جهانگردانی که در داخل کشور دچار حادثه اتومبیل می‌شوند و همینطور برگزاری انواع مسابقات اتومبیلرانی و رالی، ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری مسابقات کارتینگ در گروه‌های سنی مختلف، تقاضا از سازمان‌های ذیربط در نصب علائم عبور و مرور در شهرها و جاده‌های عمومی و دایر کردن تلفن‌های همگانی و پمپ بنزین در جاده‌ها و ارائه هرگونه خدمات مربوط به اتومبیل و بازرسی فنی اتومبیل به منظور ایجاد تسهیل در امر گردشگری از دیگر فعالیت‌های مهم کانون اتومبیلرانی و جهانگردی برای توسعه گردشگری و صنایع وابسته است که توسط کانون و کلیه موسسات و شرکت‌های وابسته پیگیری می‌شود.

