به گزارش ایلنا، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه در سفری دو روزه به استان کهگیلویه و بویراحمد با همراهی امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان و جمعی از مدیران و مسئولین استانی و شهری با حضور در شهرستان گچساران از پردیس سینمایی در حال احداث این شهرستان بازدید کرد.



مدیرعامل موسسه سینماشهر در این بازدید با اشاره رعایت استانداردهای حرفه‌ای، پردیس سینمایی گچساران را الگویی برای سایر شهرستان‌ها دانست و افزود: گچساران دارای پتانسیل بسیار خوبی برای احداث سینما و استقبال مخاطبان دارد، به‌خصوص که محل احداث پردیس سینمایی همان موقعیتی مکانی است که سینمای قدیمی شهر در آن واقع بوده است و به‌نوعی خاطره خوب مردم با سینما در آن سال‌ها را مجدد زنده خواهد کرد. به نظرم احداث این پردیس نه‌تنها در شهرستان بلکه در وسعت استانی آن‌هم با همت بخش خصوصی می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد و امیدواریم این پردیس به‌سرعت آماده بهره‌برداری شود و در مدار سینمای کشور قرار بگیرد.



کوروش کمالی سروستانی مدیر و مالک پروژه نیز با اشاره به ظرفیت شهرستان و تجربیات موفق در راه‌اندازی و احداث سینما گفت: با توجه به تجربه موفق در احداث پردیس سینمایی گلستان در استان فارس از سال ۱۳۹۶ برای احداث پردیس سینمایی گچساران به استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت شدیم و کلنگ پردیس سینمایی در همان سال زمین زده شد. از طرفی وجود دومین میدان نفتی بزرگ ایران و جهان و مجتمع نیروگاهی پتروشیمی گچساران با بیش از ۳ هزار نیروی انسانی در شهرستان گچساران این منطقه را از ظرفیت‌ها و پتانسیل بسیار خوبی برخوردار ساخته است و امیدوارم با توجه به سابقه سینماداری طی یک قرن گذشته و احداث قدیمی‌ترین سالن سینما در سال ۱۳۰۲ که متأسفانه بیش از دو دهه غیرفعال شده است، در گچساران شاهد رونق مجدد سینما و استقبال قابل‌توجه مردم فرهنگ دوست و علاقه‌مند به سینما در این شهرستان باشیم.

وی همچنین با اشاره به طراح‌های پیش‌بینی‌شده پیرامون فضای فیزیکی پردیس سینمایی نیز افزود: پردیس سینمایی گچساران در سه‌طبقه طراحی‌شده است که طبقه همکف آن به‌صورت تجاری خواهد بود و طبقات دوم و سوم کاملاً فرهنگی پیش‌بینی‌شده است. طبقه دوم پردیس دارای پلاتو، گالری، کافه و کتاب‌فروشی به همراه دو سالن حرفه‌ای سینما شامل ۲۵۰ و ۶۰ نفر با امکانات کامل یک سینما حرفه‌ای ساخته خواهد شد و در طبقه سوم نیز شاهد احداث یک سالن رو باز خواهیم بود.

