معاون میراث فرهنگی فارس: تاورکرین جمع نشود شکایت می کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکسال از نصب یک جرثقیل عمودی غول پیکر در بافت تاریخی شیراز و کنار خانه‌های تاریخی و ثبت ملی شده ازجمله خانه تاریخی صدرایی (خانه زیبا) گذشته است و با آن که مالک این بنای تاریخی بارها به مسئولان شهری و میراث فرهنگی شیراز نسبت به خطر فعالیت این سازه فلزی سنگین در کنار خانه تاریخی ثبت ملی شده خود اعتراض کرده، اما اعتراضات او نتیجه بخش نبوده است.

«اقدس شریفی» مالک خانه تاریخی «زیبا» پیشتر به ایلنا گفته بود: حتی ابلاغ رسمی صورتجلسه مدیران شهری و میراث فرهنگی به استانداری فارس نیز نتوانسته است مانع از فعالیت تاورکرین غول پیکر در همسایگی خانه‌های ثبت ملی شده بافت تاریخی شیراز شود.

تاورکرین جمع نشود شکایت می‌کنیم

صادق زارع (معاون میراث فرهنگی استان فارس) حالا در گفتگو با ایلنا، به فعالیت تاورکرین نصب شده در بافت تاریخی شیراز اعتراض کرد و گفت: براساس مصوبه استانداری فارس علاوه بر نیاز به دریافت استعلام و اجازه از میراث فرهنگی، نصب تاورکرین باید با کسب رضایت مالکین خانه‌های همجوار انجام شود که این اتفاق در موضوع فعالیت تاورکرین نصب شده در بافت تاریخی شیراز نیفتاده است و جرثقیل غول پیکر نصب شده باید جمع آوری شود.

معاون میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به مخالفت مکتوب اداره کل میراث فرهنگی این استان در موضوع نصب تاورکرین در بافت تاریخی و کنار خانه‌های ثبت ملی شده اعلام کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان فارس بصورت مداوم با اعزام یگان حفاظت میراث فرهنگی پیگیر جمع آوری تاورکرین از بافت تاریخی شیراز است اما متاسفانه، زمانی که نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به محل می‌روند، آن‌ها بطور موقت کار را تعطیل می‌کنند و پس از بازگشت نیروها دوباره فعالیت تاورکرین را آغاز می‌کنند.

زارع با اشاره به وجود ناظر و مجری در پروژه ساخت و ساز یک مجتمع که منجر به نصب تاورکرین در بافت تاریخی شیراز شده است، افزود: ناظر و مجری هر دو باید دقت می‌کردند که قوانین میراث فرهنگی مرتبط با بافت تاریخی شیراز را رعایت کند و از نصب تاورکرین در این بافت خودداری می‌کردند که این اتفاق هم نیفتاده است.

معاون میراث فرهنگی استان فارس اعلام کرد: دو راه حل برای این مشکل وجود دارد. یا ناظر و مجری گزارش مکتوب توقف فعالیت تاورکرین را به نظام مهندسی اصفهان اعلام و شهرداری ملزم به توقف عملیات شود یا در صورت‌عدم تمکین، شکایت حقوقی در مرجع قضایی تنظیم و از ناظر و مجری با هدف جمع آوری تاورکرین از بافت تاریخی انجام شود.

به گزارش ایلنا، نیمه شب پاییز سال گذشته مالک هتل بوتیک «زیبا» در هراس از فعالیت ساخت و ساز در کنار خانه ثبت ملی شده خود در تماس با کلانتری حوزه بافت تاریخی شیراز، یگان حفاظت میراث فرهنگی و دستگاه‌های مختلف از فعالیت‌های مرتبط با ساخت و ساز و نصب یک جرثقیل غول پیکر عمودی (تاورکرین) در حریم خانه تاریخی ثبت ملی شده خود و چند بنای تاریخی دیگر خبر داد. اما کار از کار گذشت و جرثقیل بزرگ وارد بافت تاریخی شیراز شد و کنار خانه تاریخی «صدرایی» نصب شد.

بازی سازندگان با نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی

هنوز هم مشخص نیست با آن که بافت تاریخی شیراز به ثبت ملی رسیده است، چگونه این جرثقیل عظیم برخلاف تمام قوانین و ضوابط میراث فرهنگی در کوچه‌های تنگ و باریک بافت تاریخی شیراز نصب شد.

جالب‌تر آن که مشخص نیست چگونه سازندگان و مالکین مجتمع در حال ساخت در بافت تاریخی شیراز نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی را پس از چندبار مراجعه برای توقف فعالیت تاورکرین بازی داده‌اند و آن‌ها را به داخل راه نمی‌دهند؟ با بالا گرفتن اعتراض‌ها به رفتارهای غیرقانونی سازندگان مجتمع در بافت تاریخی شیراز، نخستین اعتراض مدنی ایران در حمایت از حفظ بافت‌های تاریخی با ضبط و تولید یک قطعه موسیقی راک در خانه تاریخی زیبا با عنوان «تاورکرین» منتشر شد. اما حتی اعتراضات مدنی دوستداران میراث فرهنگی نیز نتوانست پایه‌های «تاورکرین لعنتی» در بافت تاریخی شیراز را متزلزل کند و حالا معاون میراث فرهنگی استان فارس تاکید کرده است: «تاورکرین باید از بافت تاریخی شیراز برچیده شود وگرنه شکایت قضایی از ناظر و مجری پروژه ساخت و ساز در پیش است.»

