به گزارش ایلنا، فیلم پر ستاره «داستان‌هاى موازی» محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک؛ سپتامبر امسال در پاریس کلید خواهد خورد.

ساخت این فیلم از سوی کمپانی آمریکایی انانیموس کانتنت (Anonymous Content) به فرهادی پیشنهاد شده و کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) به همراه اصغر فرهادی دیگر تهیه کنندگان «داستان‌های موازی» خواهند بود.

بودجه فیلم ۱۲ میلیون یورو و پایان فیلمبرداری اواخر ماه نوامبر پیش بینی شده است.

کمپانی فرانسوی ممنتو تهیه کننده چند فیلم آخر اصغر فرهادی (گذشته، فروشنده، همه می‌دانند و قهرمان) بوده و کمپانی آمریکایی انانیموس کانتنت با تهیه فیلم‌ها و سریال هایی چون:

فصل چهارم True Detective

The Revenant, Spotlight, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Nickel Boys, Mr. Robot و Disclaimer ساخته‌ى آلفونسو کوارن شناخته شده است.

