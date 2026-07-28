برگزاری ۴۰ نشست برای پیوند فلسفه علم با مسائل روز نظام سلامت

به گزارش ایلنا، استاد علی ملک‌حسینی در نشست کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی که در بیمارستان ابوعلی‌سینا برگزار شد، با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در قرآن کریم اظهار کرد: آیات قرآن کریم نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است؛ چراکه در این آیات نگاه‌های نو و عمیقی به عالم، عهد الست و مفاهیم مرتبط با خلقت و هستی ارائه شده است.

وی افزود: در قرآن کریم علاوه بر صفت «قادر» برای خداوند، از صفت «فاتح» نیز سخن گفته شده است؛ مفهومی که می‌توان آن را به معنای گشودن راه هستی و ظهور موجودات از دل نیستی دانست.

ملک‌حسینی با بیان اینکه خداوند همه اشیا را در ملکوت می‌سازد و سپس به عرصه ظهور می‌رساند، خاطرنشان کرد: گاهی یک اشاره در قرآن کریم می‌تواند پاسخگوی هزاران پرسش در حوزه‌های مختلف علمی مانند فیزیک و شیمی باشد؛ چراکه این کتاب آسمانی به ابعاد مختلف وجود و حیات موجودات پرداخته است.

رئیس هیأت امنای بیمارستان ابوعلی‌سینا با اشاره به آیات متعدد قرآن درباره انسان ادامه داد: در قرآن کریم آیات قابل تأملی درباره چگونگی شکل‌گیری انسان و مراحل خلقت او وجود دارد و این موضوع می‌تواند از منظر علوم جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع نطفه در قرآن کریم گفت: در این کتاب آسمانی به موضوع نطفه انسان با دقت پرداخته شده و نقش زنان و مردان در شکل‌گیری و تکوین انسان مورد توجه قرار گرفته است.

ملک‌حسینی با تأکید بر اینکه خداوند روح و کالبد انسان را آفریده و علم را در وجود او به ودیعه گذاشته است، گفت: شناخت خداوند از مسیر مطالعه عمیق‌تر علوم و قرآن کریم میسر می‌شود و اگر این کتاب آسمانی به‌صورت واقعی و صحیح به مردم معرفی و آموزش داده شود، تأثیر عمیقی بر شناخت انسان از حقیقت هستی خواهد داشت.

برگزاری ۴۰ نشست کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی

در ادامه این نشست، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به جایگاه فرهنگستان علوم پزشکی اظهار کرد: فرهنگستان‌ها از نهادهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری هستند و یکی از وظایف مهم آنها، بررسی مسائل، کمک به نظریه‌پردازان و ارائه راهکارهای مناسب در حوزه تخصصی خود است.

دکتر کامران باقری لنکرانی با بیان اینکه فعالیت فرهنگستان‌ها سال‌ها در تهران متمرکز بود، افزود: یکی از سیاست‌های فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۴۰۱، ایجاد واحدهای محیطی در خارج از تهران بود که در این چارچوب، کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی به‌عنوان نخستین واحد محیطی فرهنگستان‌های کشور در خارج از پایتخت راه‌اندازی شد.

لنکرانی ادامه داد: کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی تاکنون ۴۰ جلسه برگزار کرده و در این نشست‌ها علاوه بر بررسی مسائل مبنایی و نظری، موضوعاتی همچون فلسفه پزشکی، فلسفه علم و مباحث تاریخی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیأت امنای بنیاد فرهیختگان ایران افزود: بررسی نقش رازی در تحول علوم و همچنین توجه به شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده‌ای همچون علامه قطب‌الدین شیرازی، از دیگر موضوعاتی بوده که در جلسات این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به بررسی مسائل علمی روز در این جلسات خاطرنشان کرد: تلاش شده است موضوعاتی که امروز در نظام سلامت کشور با آنها مواجه هستیم نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر فرهنگستان علوم پزشکی، موضوع تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحران، از جمله هنگام جنگ، مورد توجه قرار گرفت و درباره عملکرد نظام سلامت در چنین شرایطی، سیاست‌های مورد نیاز و ابزارهای لازم برای مدیریت بحران بحث و تبادل نظر شد.

لنکرانی در پایان گفت: گزارش‌های حاصل از این جلسات از سوی دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، به اطلاع مسئولان مربوطه از جمله وزیر و رئیس‌جمهور و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌رسد و برخی از این گزارش‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار بوده است.

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