معاون اداره کل کتابخانههای عمومی فارس خبر داد:
مشارکت ۶۱۳۸ نفر در مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی فارس گفت: در یک ماه نخست برگزاری مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس، آمار شرکت در این رویداد ملی به ۶۱۳۸ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا رحمانی با اشاره به به برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه جنگ رمضان، تصریح کرد: مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس با محوریت کتاب «هندسه نبرد» با همکاری ادارات کتابخانههای عمومی ۱۰ استان کشور همزمان با عید نوروز برگزار شد و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وی با اشاره به استقبال مردم از این مسابقه، تصریح کرد: با گذشت یک ماه از آغاز مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس، ۶۱۳۸ نفر در این رویداد شرکت کردند. استان اردبیل با ۲۳۱۹ نفر و استان فارس با ۲۰۳۱ نفر بالاترین مشارکت در این مسابقه را داشته اند.
رحمانی تأکید کرد: مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس همزمان با جنگ رمضان، با هدف پاسداشت عزت ملی و تقویت روحیه همبستگی و در راستای پویش ملی ایستاده برای ایران برگزار شد و ادارات کل کتابخانههای عمومی استانهای فارس، زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، یزد، اردبیل، هرمزگان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند برای دریافت فایل PDF کتاب و شرکت در مسابقه، به آدرس https://jahrompedia.ir/#/exam/۳۵ مراجعه کنند.