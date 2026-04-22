مشارکت ۶۱۳۸ نفر در مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس

وی با اشاره به استقبال مردم از این مسابقه، تصریح کرد: با گذشت یک ماه از آغاز مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس، ۶۱۳۸ نفر در این رویداد شرکت کردند. استان اردبیل با ۲۳۱۹ نفر و استان فارس با ۲۰۳۱ نفر بالاترین مشارکت در این مسابقه را داشته اند.

رحمانی تأکید کرد: مسابقه کتاب‌خوانی نبرد مقدس همزمان با جنگ رمضان، با هدف پاسداشت عزت ملی و تقویت روحیه همبستگی و در راستای پویش ملی ایستاده برای ایران برگزار شد و ادارات کل کتابخانه‌های عمومی استان‌های فارس، زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، یزد، اردبیل، هرمزگان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت فایل PDF کتاب و شرکت در مسابقه، به آدرس https://jahrompedia.ir/#/exam/۳۵ مراجعه کنند.