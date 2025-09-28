رزمایش کمکهای مؤمنانه در شرکت توسعه نیشکر برگزار شد
رزمایش توزیع بستههای معیشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس، یکشنبه ۶ مهرماه با حضور مدیران ارشد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و جمعی از مسئولان بسیج در اهواز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رزمایش با حضور دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مهندس علی مدحجاوی مدیرعامل سدادفام نیشکر، سرهنگ پاسدار حسین نیسیزاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه ولیعصر (عج) خوزستان همراه بود.
دکتر ناصری در حاشیه این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر تعهد اجتماعی شرکت توسعه نیشکر تأکید کرد و گفت: این شرکت همواره در کنار مردم بوده و در رزمایشهای کمکهای مؤمنانه و حمایت از مناطق کمبرخوردار مشارکتی فعال دارد.
وی افزود: توزیع بستههای معیشتی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و علاوهبرآن، کمک به ایتام و ارائه خدمات درمانی رایگان به ساکنان کمبرخوردار روستاهای همجوار نیشکر در دستور کار شرکت قرار دارد.
همچنین سرهنگ پاسدار حسین نیسیزاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این بستههای معیشتی میان خانوادههای نیازمند در مناطق کمبرخوردار غرب اهواز توزیع میشود و امیدواریم بتواند بخشی از مشکلات معیشتی آنان را کاهش دهد.