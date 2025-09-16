صرفهجویی ۳۰ درصدی با جایگزینی لامپهای کممصرف در واحدهای نیشکری
سمینار آموزشی «مصرف آگاهانه و بهینه انرژی الکتریکی» روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور کارکنان و مدیران شرکتهای گروه توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد. در این رویداد، شرکتکنندگان با هزینه تولید برق در نیروگاههای مختلف، اهمیت کاهش مصارف غیرضروری و پیشگیری از حوادث الکتریکی آشنا شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این سمینار به همت شرکت فنی و مهندسی پشتیبانی سدادفام نیشکر و با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، مدیریت هزینهها و پیشگیری از حوادث برقی برگزار شد. در ابتدای برنامه، متخصصان حاضر نحوه تولید برق، راندمان نیروگاهها و هزینه تولید هر کیلوواتساعت انرژی الکتریکی در نیروگاههای تجدیدپذیر و سوخت فسیلی را تشریح کردند.
در بخش علمی سمینار، تفاوت عملکرد لامپهای رشتهای و کممصرف با استفاده از دستگاه ترموگراف به صورت عملی نمایش داده شد. نتایج نشان داد که لامپهای کممصرف با کاهش چشمگیر حرارت، فشار بر تجهیزات سرمایشی را کم کرده و به طور میانگین ۳۰ درصد صرفهجویی در هزینه برق ایجاد میکنند. همچنین الزام انجام بازبینیهای دورهای تجهیزات و رفع ایرادات فنی به عنوان راهکاری مؤثر برای پیشگیری از اتصال کوتاه و آتشسوزی مطرح شد.
مدرس این دوره با اشاره به شعار «هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش»، تأکید کرد که مدیریت صحیح مصرف برق در محیط کار و منزل نه تنها از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری میکند، بلکه از بروز حوادث ناخواسته نیز پیشگیری خواهد کرد. وی کاهش مصارف غیرضروری در ساعات اوج بار شبکه را یکی از عوامل کلیدی در حفظ پایداری سیستم برق کشور دانست.
در پایان برنامه، ضرورت فرهنگسازی برای خارج کردن تجهیزات برقی بلااستفاده از مدار، مانند شارژرهای رهاشده در پریز یا تلویزیونهای در وضعیت آمادهبهکار، مورد تأکید قرار گرفت. برگزارکنندگان اعلام کردند که این اقدامات ساده اما مؤثر، علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، به کاهش فشار بر شبکه سراسری و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک شایانی خواهد کرد.