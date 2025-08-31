شرکت عالیفرد (سن ایچ)، برای پنجمین سال متوالی برگزیده جشنواره ملی سلامت غذا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت عالیفرد، در این جشنواره همانند سال‌های گذشته از شرکت عالیفرد برای تولید محصولات سلامت‌محور با برند سن ایچ، تقدیر به عمل آمده و تندیس «پنجمین جشنواره ملی سلامت غذا» به این شرکت اهدا شد. سن ایچ با تولید محصولات صددرصد آب‌میوه، بدون استفاده از شکر و یا قند افزوده و همچنین بدون استفاده از کنسانتره، پیشرو در تولید محصولات سلامت‌محور در صنعت غذا و نوشیدنی بوده است. استفاده از فرایند پاستوریزاسیون در تولید، سبب ماندگاری بالا با حفظ کیفیت محصولات در شرکت عالیفرد شده است.

جشنواره ملی سلامت غذا، از سال ۱۳۹۸ با دعوت از تولیدکنندگان برای تولید محصولات سالم با شعار «همه با هم برای سلامت»، و رویکرد «ارتقای سطح سلامت غذا» شروع به فعالیت کرد. از دستاوردهای این جشنواره می‌توان به معرفی جدیدترین محصولات سلامت‌محور، تقسیم‌بندی محصولات سلامت در سه بخش: محصولات فراسودمند، سودمند و کاهش اثرات زیان‌بار و اطلاع‌رسانی برای ارتقا سطح سلامت جامعه، اشاره کرد.

در نخستین بخش مراسم، دکتر اسمعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، سخنان خود را با محور «غذای سالم برای زندگی سالم‌تر» آغاز کرد. وی گفت: سلامت غذا یکی از دغدغه‌های همیشگی وزارت بهداشت است. هدف ما این است که غذایی تولید شود که هم سالم باشد و هم طول عمر را افزایش دهد.

ایشان با اشاره به تغییر الگوی مصرف در جامعه افزود: «امروز مردم از غذاهای سنتی فاصله گرفته‌اند و به غذاهای صنعتی روی آورده‌اند. این تغییر، نقش صنعت غذا را در حفظ سلامت جامعه پررنگ‌تر می‌کند. ما باید کنار تولیدکنندگان بایستیم تا غذای سلامت‌محور در سفره مردم جای بگیرد».

در ادامه، دکتر عزیزی، رئیس انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، با اشاره به سابقه این انجمن گفت: «انجمن صنایع غذایی از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز تنها انجمن صنفی مورد تأیید وزارت علوم در این حوزه است که موفق به دریافت گرید A شده است».

در ادامه باید گفت شرکت عالیفرد همواره پایش مداوم و مستمر در روند تحقیق‌وتوسعه تولید محصولات سلامت‌محور را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهبود کیفیت محصولات خود با برند سن ایچ، توانسته است همانند سالیان گذشته تندیس زرین این جشنواره را دریافت کند.

