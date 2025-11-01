به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی اظهار داشت:مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا (آبی آسمان ۱۶) در روستای جوزدر بالای شهرستان زرآباد با زیربنای ۱۶۲ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان با مشارکت خیر نیک‌اندیش سرکار خانم جمشیدی، مؤسسه خیریه آبی آسمان و به همت اداره‌کل نوسازی مدارس استان احداث و افتتاح شد.

وی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است، افزود: این پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجرای پویش ملی مدرسه‌سازی انجام شده که نمونه‌ای از هم‌افزایی دولت و نیکوکاران در مسیر خدمت به آینده‌سازان کشور است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ادامه داد:مدارس ساخته‌شده توسط خیرین در نقاط مختلف استان نه‌تنها زیرساخت آموزشی ایجاد می‌کنند بلکه امید و انگیزه را در دل کودکان مناطق دورافتاده زنده می‌سازند و امروز هر کلاس درس در سیستان و بلوچستان نشانه‌ای از عزم مردم و خیرین برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر است.

لک‌زایی ضمن قدردانی از اقدامات مؤسسه آبی آسمان و خیر ارجمند خانم جمشیدی تصریح کرد:اداره‌کل نوسازی مدارس استان با تمام توان در مسیر اجرای طرح‌های مشارکتی و حمایت از خیرین مدرسه‌ساز گام برمی‌دارد که تا پایان سال تحصیلی، ده‌ها پروژه آموزشی دیگر در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری برسد.

