عظیمیراد تشریح کرد:
کاهش کیفیت آموزش؛ زنگ خطری برای سال تحصیلی جدید/ ضرورت تبدیل بودجههای حمایتی به نتایج عملی در مدارس
عضو کمیسیون آموزش مجلس، با تأکید بر اینکه حمایت تمامقد مجلس از آموزش و پرورش در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۵ باید به نتیجه ملموس در مدارس و زندگی معلمان و دانشآموزان منجر شود، گفت: مجلس در سال تحصیلی جدید از مرحله حمایت بودجهای عبور کرده و نظارت جدی بر نحوه هزینهکرد اعتبارات و تحقق وعدهها و برنامههای وزارتخانه را در دستور کار قرار خواهد داد.
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قدردانی وزیر آموزشوپرورش از حمایتهای مجلس در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ در سیونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزشوپرورش، گفت: دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای کمیسیون آموزش در فصل بررسی و تصویب بودجه، تمامقد از آموزش و پرورش حمایت کردند و انتظار طبیعی مجلس این است که حمایتها در عمل به بهبود وضعیت تعلیم و تربیت، معلمان و دانشآموزان منجر شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت مجلس از آموزش و پرورش صرفاً به بودجه محدود نمیشود و کمیسیون آموزش طی دو سال گذشته در موضوعاتی همچون تأمین منابع مورد نیاز این وزارتخانه، پرداخت مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان، ساماندهی نیروی انسانی و پشتیبانی از برنامههای آموزش و پرورش پیگیریهای جدی داشته است؛ بنابراین انتظار داریم وزارتخانه نیز در مقابل این حمایتها، تعهدات و برنامههای خود را با جدیت دنبال کند.
شکاف میان «سند تحول» و «میدان عمل»؛ چالش بزرگ سال تحصیلی جدید
عظیمیراد اجرای واقعی سند تحول بنیادین را از مهمترین مطالبات مجلس دانست و اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش هنگام اخذ رأی اعتماد، اجرای سند تحول بنیادین را یکی از برنامههای اصلی خود اعلام کرد، اما همچنان میان آنچه در سند پیشبینی شده و در میدان عمل اتفاق میافتد، فاصله وجود دارد. این موضوع باید یکی از محورهای اصلی همکاری و نظارت کمیسیون آموزش در سال تحصیلی جدید باشد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان، یادآور شد: بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی معلمان رسمی همچنان از مطالبات جدی مجلس است. کمیسیون آموزش این موضوع را بارها مطرح کرده و انتظار دارد وزارت آموزش و پرورش برنامهای مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی برای ارتقای معیشت فرهنگیان ارائه کند؛ چراکه صرف اعلام برنامه و وعده، مشکلی از معلمان حل نمیکند. در موضوع مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیز مجلس و کمیسیون آموزش طی دو سال گذشته برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات آنان تلاشهای قابل توجهی داشتهاند و انتظار داریم وزارتخانه با جدیت بیشتری تعیین تکلیف کامل این مطالبات را دنبال کند.
بهرهگیری از پژوهش در برابر تصمیمات مقطعی در حوزه کنکور
عظیمیراد درباره مصوبه مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور نیز گفت: اصلاح این مصوبه از مطالبات کمیسیون آموزش بوده و انتظار داشتیم وزارت آموزشوپرورش در این زمینه از ظرفیت پژوهشی و کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند تا تصمیمات اتخاذ شده بیش از گذشته در جهت رفع مسائل آموزشی و دغدغههای خانوادهها و دانشآموزان به نمایندگان منتقل گردد.
پایان عصر حمایتهای بیقید و شرط؛ شفافیت در هزینهکرد اعتبارات
نماینده مردم مشهد و کلات با تأکید بر اینکه رابطه مجلس و وزارت آموزش و پرورش باید از حمایت صرف بودجهای به نظارت جدی بر عملکرد تغییر کند، تصریح کرد: وقتی مجلس، به ویژه رئیس مجلس و کمیسیون آموزش، تمامقد از آموزش و پرورش حمایت میکنند، طبیعی است که در مقابل انتظار تحقق نتیجه داشته باشند. حمایت بدون مطالبه نتیجه معنا ندارد. همچنین درخواست داریم اعتبارات اختصاصیافته به آموزشوپرورش با ارائه گزارش دقیق به کمیسیون آموزش همراه باشد تا مشخص شود منابع در چه بخشهایی هزینه شده و چه خروجی مشخصی داشته است.
عظیمیراد همچنین ساماندهی معلمان حقالتدریس آزاد و تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی را از دیگر مطالبات جدی کمیسیون آموزش در سال جاری عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف نیروهای آموزشی نباید به تصمیمهای مقطعی و سالانه محدود گردد بلکه باید با یک برنامه مشخص و پایدار دنبال شود.
کاهش کیفیت آموزش؛ زنگ خطری برای سال تحصیلی جدید
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس با اشاره به شرایط متفاوت سال گذشته و کاهش حضور دانشآموزان در مدارس، گفت: انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید کیفیت آموزش را بهصورت جدی در اولویت قرار دهد؛ چراکه ضعف در آموزش پایه میتواند آثار خود را در سالهای آینده نمایان کند.
وی تأمین و ساماندهی معلم، تعیین تکلیف نیروهای آموزشی، وضعیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، آزمونهای استخدامی و مدیریت منابع انسانی را از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانست و افزود: نمیتوان با راهکارهای کوتاهمدت و تصمیمهای مقطعی، مسئله نیروی انسانی آموزش و پرورش را برای سالهای آینده حل کرد.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش باید در سال تحصیلی جدید نظارت قاطعتر و اثربخشی بر عملکرد وزارت آموزشوپرورش داشته باشد و چنانچه برنامهای محقق نشود یا پاسخهای ارائهشده درباره مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت قانعکننده نباشد، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. قدردانی وزیر آموزش و پرورش قابل تقدیر است، اما این حمایت تنها یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن، انتظارات و مطالبات مجلس از وزارتخانه است. اکنون زمان آن رسیده است که حمایتهای بودجهای و قانونی مجلس به نتیجهای ملموس در مدرسه، وضعیت معلم، شرایط دانشآموز و کیفیت نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود.