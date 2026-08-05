به گزارش ایلنا،ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشور هایی که امروز میزبان پایگاه های تروریستی شما هستند، اخراج شوید.‌آن روز روزی است که مجبورید همه سرمایه‌ پایگاه‌هایتان را برای تامین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید...»

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