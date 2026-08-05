افزایش پرداختی از جیب مردم، بیماران را از تأمین دارو ناتوان کرده است

به گزارش ایلنا،حسینعلی شهریاری با اشاره به وضعیت بازار دارو و چالش‌های موجود در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، گفت: امروز در حوزه دارو با مشکلات بسیار جدی مواجه هستیم و کمبود برخی داروها و افزایش قیمت دارو فشار سنگینی را بر مردم، به‌ویژه بیماران، وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان‌های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، متأسفانه میزان پرداخت از جیب مردم به شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران دیگر توان تأمین داروهای مورد نیاز خود را ندارند و این موضوع به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماران صعب‌العلاج که ناچار به مصرف مستمر داروهای تخصصی هستند، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: حتی در مورد داروهای بیماران دیابتی که جمعیت قابل توجهی از مردم کشور را تشکیل می‌دهند، فرانشیزهایی که بیماران باید پرداخت کنند، برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین و غیرقابل تأمین شده است و این مسئله یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت به شمار می‌رود.

شهریاری با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت، تأکید کرد: اگر هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی نشود، بدون تردید سلامت جامعه بیش از گذشته در معرض خطر قرار خواهد گرفت و آثار آن در افزایش هزینه‌های درمان، تشدید بیماری‌ها و کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت نمایان خواهد شد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به مطالبات شرکت‌های دارویی، تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش دارو، گفت: بدون تردید شرکت‌های دارویی، تولیدکنندگان و شبکه توزیع دارو مطالباتی از دولت دارند و این مطالبات باید پرداخت شود، اما معتقدم این مطالبات از بین نخواهد رفت و دیر یا زود پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: انتظار ما این است که فعالان حوزه دارو شرایط ویژه کشور را نیز مدنظر قرار دهند؛ امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های گسترده قرار دارد و دشمنان با تمام توان تلاش می‌کنند کشور را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهند، طبیعی است که این شرایط بر منابع مالی دولت نیز اثر گذاشته است.

وی تصریح کرد: از شرکت‌های دارویی درخواست می‌کنیم همکاری بیشتری با دولت داشته باشند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، معتقدم توان و ظرفیت شرکت‌های دارویی کشور به گونه‌ای است که حتی اگر دولت برای یک یا حتی دو سال با محدودیت‌های مالی مواجه باشد، این شرکت‌ها می‌توانند با مدیریت مناسب فعالیت خود را ادامه دهند تا پس از بهبود وضعیت مالی دولت، مطالبات آنها به طور کامل پرداخت شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: حفظ دسترسی مردم به دارو باید اولویت نخست همه دستگاه‌ها و فعالان این حوزه باشد و لازم است دولت، سازمان‌های بیمه‌گر، تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش دارو با همکاری و همدلی، اجازه ندهند مردم و بیماران بیش از این تحت فشار قرار گیرند.

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