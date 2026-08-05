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در یکصد و سومین جلسه کمیته دائمی پدافند غیرعامل مطرح شد

ضرورت روزآمدسازی رویکرد‌های پدافند غیرعامل با بهره‌گیری از درس آموخته‌های جنگ

ضرورت روزآمدسازی رویکرد‌های پدافند غیرعامل با بهره‌گیری از درس آموخته‌های جنگ
کد خبر : 1822587
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در یکصد و سومین جلسه کمیته دائمی پدافند غیرعامل بر ضرورت بهره‌گیری از درس آموخته‌های جنگ رمضان و روزآمدسازی رویکرد‌ها در حوزه پدافند غیرعامل تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، یکصد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور، به ریاست سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و با حضور سردار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح و سایر شهدای گرانقدر ایام جنگ تحمیلی رمضان بر نقش کلیدی و حیاتی پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری و تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی کشور در خلال جنگ‌های اخیر تأکید شد.

در ادامه جلسه، سردار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، به ارائه گزارش تحلیلی جامعی از اقدامات مؤثر انجام شده توسط این سازمان و دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل پرداخت.

وی در این گزارش، عملکرد حوزه‌های مختلف در راستای ارتقای پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های اصلی کشور را تشریح کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از درس آموخته‌های جنگ رمضان و روزآمدسازی رویکرد‌ها در حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد.

بررسی نهایی دستور جلسه و تکمیل مصوبات این نشست، پس از جمع‌بندی نظرات اعضای کمیته دائمی پدافند غیرعامل، به جلسه بعدی این کارگروه موکول شد.

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