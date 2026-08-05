به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، از دستاورد‌های بزرگ دستگاه قضا در حفاظت از منابع طبیعی استان خبر داد.

آمار چشمگیر آزادسازی اراضی

رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد که طی سال گذشته، با مدیریت دستگاه قضایی و پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بیش از ۲۱۲ هزار متر مربع (۲۱ هکتار) از حریم و بستر رودخانه‌های استان از تصرف غیرقانونی آزاد و رفع تصرف شده است.

ریشه خسارت‌های سیل در استان

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده با اشاره به حوادث ناشی از بلایای طبیعی، تصریح کرد: تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، عامل اصلی تشدید خسارت‌های سیل‌های مخرب در سال‌های گذشته بوده است. این اقدامات سودجویان، نه تنها حقوق عمومی را تضییع کرده، بلکه جان شهروندان را نیز در معرض خطر قرار داده است.

هشدار جدی و برخورد قاطع

وی با تأکید بر صراحت قوانین، بر ضرورت نظارت دقیق دستگاه‌های متولی تاکید کرد و با هشدار به متعدیان تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با قصد مجرمانه به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و راه‌ها ادامه می‌دهند، با قدرت، قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماش یا مماشاتی برخورد خواهد کرد.

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